La posible formación de Colo Colo para enfrentar a la UC en Copa Chile

El técnico de Colo Colo, Mario Salas, entregó un completo panorama del momento del Cacique de cara a su desafío ante Universidad Católica por semifinales de la Copa Chile.

Esto porque el entrenador albo apuntó a las chances de ver en cancha a los nuevos refuerzos para el partido pactado para este sábado 18 de enero las 18:00 horas.

Sobre el caso del goleador argentino Nicolás Blandi aseveró que “lo estamos evaluando, pero no ha hecho mucho trabajo físico y veremos si puede estar el sábado”.

Uno que sí fue descartado por el “Comandante” fue Esteban Paredes al confirmar que padece una tendinopatía aquiliana (inflamación al tendón de Aquiles), por lo que no viaja a Temuco.

Otra baja obligada es César Fuentes, quien finalmente no fue habilitado por la ANFP para actuar, ya que jugó en este mismo torneo con la camiseta de Universidad Católica.

Salas no quiso dar luces si convocará a Matías Fernández para el compromiso al aseverar que “Matías me ha sorprendido no sólo por su técnica que nos deleita, es grandioso. Es una persona amena y muy humilde. Esperamos tenerlo lo antes posible en la cancha. Hace tiempo que no juega 90 minutos”.

Bajo este panorama, la formación del Cacique sería con: Brayan Cortés en el arco; Óscar Opazo, Julio Barroso, Juan Manuel Insaurralde, y Ronald De la Fuente en defensa; Carlos Carmona, Branco Provoste y Leonardo Valencia en medioterreno; Marcos Bolados, Javier Parraguez y Gabriel Costa en ataque.