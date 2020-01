Christiane Endler: "Jugaba al fútbol con mi hermano y amigos porque en Chile no tenía donde entrenar"

La arquera nacional, Christiane Endler, sigue destacando el cuadro del Paris Saint Germain (PSG) femenino, ya que no sólo es la portera titular, sino que da hablar por su trabajo en la Selección Chilena.

Bajo este panorama, el sitio oficial del club realizó una entrevista a fondo con Tiane, quien arribó al elenco galo en el 2017.

En la instancia, la portera comenzó recordado su llegada a París aseverando que “para mi fue un paso muy importante en mi carrera. Llegué a uno de los equipos más competitivos del mundo y pasar de Valencia a París, significó un salto gigante”.

Sobre su titularidad en el PSG, Endler destacó el trabajo que hace con la otra arquera del equipo, la polaca Katarzyna Kiedrzynek, aseverando que “somos muy distintas, pero no llevamos muy bien en los entrenamientos. Nos conocemos hace tres años casi. Yo se como es su personalidad y ella sabe la mía, nos complementamos muy bien. Hay mucho respeto entre las dos”.

La arquera también relató sus orígenes al confesar que “siempre me gustó el deporte. Practiqué diferente deportes, pero siempre me incliné por el fútbol. Jugaba con mi hermano porque en Chile no es un deporte para mujeres y en su momento no tenía dónde practicar. Así era la única que jugaba con mis compañeros”.

Al cierre, Endler destacó la apertura de su Academia en Chile al relatar que “con mi experiencia en el fútbol quise abrir esta academia sólo para niñas. Es un lugar donde pueden practicar deporte, no necesariamente nivel profesional, sino donde puedan jugar para logra en Chile una cultura deportiva. La idea es darle una oportunidad a las niñas que quieran jugar. Ya hemos crecido bastante con 400 niñas inscritas”.

Así la cuidapalos nacional vive un gran presente en Francia y ya apunta a sus metas 2020 junto a PSG y la Selección Chilena.

Mira la entrevista a Christiane Endler en PSG