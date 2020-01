Gran jornada de los chilenos en el Dakar: Ignacio Casale y "Chaleco" López ganan la segunda etapa

Los pilotos chilenos están dando que hablar tras dos días de competencia en el exigente Rally Dakar 2020 al lograr dominar las pruebas.

Uno de ellos, es Ignacio Casale que este lunes se llevó nuevamente el triunfo en la categoría Quads, tras cubrir la ruta entre las localidades de Al Wahj y Neom.

De esta manera, el ganador del Dakar en 2014 y 2018 logró su segunda victoria consecutiva, ganó el pasado domingo en la etapa inicial entre Jeddah y Al Wajh, y extiende su ventaja al frente de la clasificación general.

En una especial de 367 kilómetros, Casale registró un tiempo de 4 horas, 46 minutos y 07 segundos. El segundo puesto fue para el polaco Rafael Sonik, quien llegó a la meta 3 minutos y 33 segundos después del vencedor.

En el global, el santiaguino, de 33 años, suma un crono de 9 horas, 03 minutos y 44 segundos, con ventaja de 9 minutos y 09 segundos de su más cercano perseguidor, el polaco Sonik.

"Arabia tiene un terreno muy duro pero me adapto mucho"@IgnacioCasale leads the quad standings midway through stage 2



Live race updates ➡️ https://t.co/qTNrMHIKg1 #Dakar2020 pic.twitter.com/wHWiZ8jUqa