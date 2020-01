Colo Colo se refiere a la posibilidad de contar con un "tapado" en la Noche Alba

Arquero de Colo Colo y la selección sub 23 dejará los albos para fichar por San Luis

Ante la posibilidad de poder contar con un "tapado" en la "Noche Alba", el vicepresidente de Colo Colo, Harold Mayne-Nicholls, aclaró que prometer aquello sería una "irresonsabilidad", mientras que se mostró conforme con los jugadores que han llegado hasta ahora a Macul.

"No hemos dado con jugadores en dos puestos, pero los demás están bien cubiertos, trabajando más de 10 días de pretemporada. Estamos satisfechos, aunque estamos buscando y no hay mucho. Lo que hay, escapa de nuestra realidad financiera. Traer por traer sería lo peor, y no estoy de acuerdo con satisfacer esa ansiedad de que tenga que venir un jugador", explicó Mayne-Nicholls a Radio Cooperativa.

Asimismo, señaló que hace más de un mes que se está trabajando en la conformación del plantel, indicando que sería "espectacular" que el domingo esté totalmente conformado.

El dirigente, también se refirió a la posibilidad de contar con una sorpresa en la presentación del plantel. "Si no se filtra algún nombre, como funcionan las redes sociales, y que nadie se entere y guste a la gente, maravilloso. Pero no está planificado así. Garantizar un tapado sería una irresponsabilidad".

Siguiendo esta idea, Mayne-Nicholls evitó dar nombres sobre posibles fichajes: "Esperamos uno que venga a competir con Esteban (Paredes) y (Javier) Parraguez, para que el técnico tenga alternativas para afrontar los desafíos de la temporada".

Tampoco profundizó sobre el interés en Edson Puch, explicando que: "En el puesto de puntero, necesitaríamos mucho tiempo para hablar de los nombres que han surgido".