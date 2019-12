Arturo Vidal deja el fútbol de lado y protagoniza nuevo video musical de la banda de su hermano

View this post on Instagram

NUEVO TEASER “RETUMBELE” Ya estamos a unos días próximos del nuevo lanzamiento por nuestro canal de YOUTUBE el video oficial “RETUMBELE” @streetdreamusic Feat @chimbalaofficial tercer single (Viernes 27 de Diciembre 2019) Además ya lo puedes escuchar por la plataforma digital de SPOTIFY LLEGAMOS CABRONES! @kingarturo23oficial @sandrinovidal @laefe31 @almeida_inc @andres_lanae @el_papirocky @jfran_music @dextermusicpro @ignaciocruzenefilms @ariel.endless._ @niqocifuentes @davidwild___ @alturastudio_ @musicbest