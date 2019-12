Es falso que Messi, C. Ronaldo y Salah hayan apoyado al movimiento social en Chile

View this post on Instagram

ماذا لو تعرض نجمك المفضل لحادثة و فقده عينه كيف كنت ستتعامل مع هذا الامر ولكن لحسن الاحظ هذا لم يحدث و للاسف هذا ما حدث فعلاً مع الصحفي الفلسيطيني #معاذ_عمارنة بسبب رصاصة اطلقها أحد القناصة من جنود الاحتلال خلال تغطيته لمواجهات اندلعت في الخليل مما ادى على فقدانه لعينه اليسرى What if one of your favorite celebrities has been in an accident that caused him to lose one of his eyes. What would have been your reaction? fortunately this hasn't happened but unfortunately this is what happened to the journalist Moua'ad Amarneh as a result of being shot by one of the Israeli occupation snipers while covering the confrontations and outrage that is happening now in Hebron which caused the aforementioned journalist to lose his left eye. #moath_amarneh #moath_eye #معاذ_عمارنة #عين_معاذ #فلسطين #press #عين_الحقيقة_لن_تنطفئ