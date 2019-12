La nueva vida del otrora defensor de Colo Colo: Andrés González dejó el fútbol para ir en ayuda de niños

Brian Fernández quiere venir a Colo Colo a jugar con Matías: "Es una de las personas que más me ayudó"

El zaguero colombiano Andrés González jugó en Colo Colo la temporada 2006, siendo el proyecto de un gran futbolista, pero el 2015 y a los 31 años dejó la actividad debido a su historia de vida.

Esa temporada dejó el balompié para dedicarse a los cuidados de su hija Julieta, quien nació con parálisis cerebral, tras una complicación durante el embarazo.

Ante el panorama, dejó su trabajo, pero comenzaron a surgir los inconvenientes económico por lo que buscó alternativas para su tratamiento.

“Nuestra primera iniciativa fue vender el departamento, pero al momento de ofrecérselo a jugadores, ellos me dijeron que no lo hiciera, que ideáramos otra forma para reunir fondos”, comenzó relatando al sitio AS.

Así fue como nace la fundación "Enamorhadas", que permitió realizar campañas para reunir fondos, como fue la subasta de camisetas, donde recibió la ayuda de jugadores como Alexis Sánchez y Arturo Vidal.

Sin embargo, en 2018 Julieta falleció a los cuatro años y sobre ese triste episodio , González aseveró que “fue difícil, muy duro, pero lo tenemos que ir superando porque la vida continúa y tenemos otros hijos. Cuando los días son más tristes, nos tratamos de mantener unidos”.

A pesar de la partida de su hija, el otrora zaguero optó por seguir ayudando a otros niños con distintas enfermedades a través de su fundación.

“Con los recursos que conseguimos para Julieta y que no se pudieron ocupar, fuimos a colaborar con los tratamientos de otros niños. Cuando los recursos se terminaron, apoyamos a las familias a través de redes sociales. Aprovechamos la exposición de Julieta y la mía para llegar a más gente", aseveró.

Al cierre de sus dichos y consultado si siente que salva vidas, González expuso que “siempre he tenido claro que fue Julieta. Cuando mi hija nació así, uno se pregunta tantas cosas y se llega a cuestionar a Dios. Pero sabíamos que algún día íbamos a entender el porqué de su condición y de que haya fallecido. Y cada vez que hay un caso, sabemos que es ella”.