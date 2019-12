Matías Fernández por regreso a Colo Colo: "Volver a casa es una felicidad"

Durante esté sábado, Matías Fernández fue oficializado como nuevo refuerzo de Colo Colo y se transformó en el tercer fichaje del Cacique de cara a la temporada 2020.

En una conversación con Colo Colo TV, el volante nacional se refirió a su retorno al club, todo esto luego de realizarse los exámenes médicos correspondientes.

Su retorno a Colo Colo

"Estoy feliz. Primero darle las gracias a Dios después de una carrera larga. Volver a casa para mí es una felicidad, tengo mucha ilusión, la misma ilusión que tenía cuando llegué a Colo Colo con doce años", fueron las primeras palabras del referente albo.

Además, después de trece años desde su partida al extranjero, el mediocampista sostuvo: "Estoy ansioso de volver a entrenar, de estar en el Monumental, de sentir a la gente, de poder jugar, así que estoy con muchas ganas y muy ilusionado".

Con respecto al respeto de la gente, Fernández señaló que "el hincha colocolino siempre me ha manifestado su cariño, su amor, así que estoy muy agradecido de ellos. Yo también, en estos años que no he estado acá, he seguido al equipo como hincha".

Por último, el futbolista confesó que "tengo la ilusón de disfrutar. Vengo a disfrutar, a disfrutar cada partido, cada entrenamiento y el tiempo dirá para qué estamos preparados".