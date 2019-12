Agente aclara razones de la salida de Jorge Valdivia: "No hubo ninguna oferta por parte de Colo Colo"

La salida del volante nacional Jorge Valdivia de Colo Colo sigue dando que hablar en la tienda alba.

Todo debido a que el club anunció que optó por no renovar el vínculo con la “Mago” de cara a la temporada 2020.

Y ante el panorama, su representante, Mauricio Valenzuela, en conversación con Radio Agricultura, aclaró las razones que llevaron al jugador a no seguir en el Cacique.

"Jorge no sigue en Colo Colo básicamente porque el directorio decidió que no renovara.No hubo ninguna oferta y no hay negociación si no hay oferta”, aseveró el agente.

Además, confesó que Valdivia no tuvo ningún contacto con el club desde que salió de vacaciones, al señalar que “si hubiese habido un real interés, habrían presentado alguna propuesta económica la que nunca existió”.

Sobre su futuro, Valenzuela no dio mayores luces y sólo aseveró que “no descartamos nada”.