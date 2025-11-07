Retiro total de fondos de la AFC: Estas son las personas que pueden realizarlo

07 nov. 2025 - 15:00 hrs.

El Seguro de Cesantía es un beneficio administrado por la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) y tiene como principal objetivo otorgar un apoyo económico a los trabajadores que quedan sin empleo, mientras buscan una nueva oportunidad laboral.

Está destinado a quienes tienen contratos regidos por el Código del Trabajo, el Estatuto de Asistentes de la Educación Pública o son trabajadores de casa particular.

Cada afiliado a la AFC cuenta con una Cuenta Individual de Cesantía (CIC), la cual se financia con el 3% de sus remuneraciones imponibles. En caso de cesantía, estos fondos pueden retirarse mediante giros mensuales.

El sistema también permite retirar la totalidad del dinero acumulado en la Cuenta Individual de Cesantía, aunque solo en casos específicos.

¿Quiénes pueden retirar todo el dinero del Seguro de Cesantía?

El retiro total del saldo acumulado en la Cuenta Individual de Cesantía (CIC) lo pueden solicitar las personas afiliadas al Seguro de Cesantía que se encuentren pensionadas. Esta opción también está disponible para pensionados que continúan trabajando como trabajadores de casa particular.

Las personas que pueden acceder al retiro total de fondos de su Cuenta Individual de Cesantía, deben estar pensionadas bajo alguna de las siguientes modalidades:

AFP: ya sea por vejez a la edad legal o anticipada; invalidez total o invalidez parcial definitiva con saldo retenido liberado.

Pensión de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (CAPREDENA).

Pensión de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (DIPRECA).

Pensión del régimen previsional antiguo (IPS).

Además del retiro total, estas personas tienen la opción de traspasar los fondos de su CIC, ya sea parcial o totalmente, a una cuenta de ahorro previsional en su AFP. Esta solicitud debe ser gestionada directamente ante la administradora de fondos de pensiones correspondiente.

¿Cómo se realiza el trámite?

El retiro o traspaso de fondos desde la Cuenta Individual de Cesantía (CIC) puede realizarse de dos formas. La primera es, presencialmente, en una sucursal de la AFC (conoce los horarios de atención).

El trámite también puede realizarse en línea a través de la Sucursal Virtual de la AFC (clic aquí). Para ello, es necesario iniciar sesión con Clave Única o Clave AFC y seleccionar la opción "Cobrar saldo pensionado" para continuar con el proceso.

Todo sobre AFC