Aguinaldo de Navidad para pensionados: Conoce si recibirás un monto extra

07 nov. 2025 - 13:00 hrs.

Una de las festividades más esperadas del año es la Navidad, ocasión que une a las familias con la tradicional cena y la entrega de regalos que genera expectación entre grandes y pequeños.

Sin embargo, esta fiesta puede complicar la economía familiar, ya que además de tener que "ayudar" al Viejito Pascuero con los regalos, se suman tan solo una semana después los festejos del Año Nuevo.

Considerando estos gastos extra de fin de año, el Estado entrega anualmente un Aguinaldo de Navidad a los pensionados y a los empleados públicos, cuyas fechas de pago ya fueron confirmadas.

¿Qué pensionados reciben un monto extra del aguinaldo?

El Instituto de Previsión Social (IPS) informó que los pagos del aguinaldo navideño se entregarán junto a la pensión el lunes 1 de diciembre a los jubilados por el IPS, y el miércoles 17 de diciembre a los jubilados por las AFP.

En 2025 el monto base del beneficio no imponible (no tiene descuentos) será de $29.055. Sin embargo, hay un grupo de pensionados que puede recibir aún más dinero en su aguinaldo.

Se trata de todos aquellos jubilados que tienen cargas familiares, quienes recibirán $16.415 extra por cada carga acreditada al 30 de noviembre, incluso si no tienen derecho a recibir la Asignación Familiar.

¿Quiénes reciben el Aguinaldo de Navidad?

El aguinaldo navideño es un beneficio automático -por lo que no se debe postular- que se entrega a todos quienes al 30 de noviembre de 2025 reciban alguna de las siguientes pensiones:

Del Instituto de Previsión Social (IPS).

De una ex caja de previsión o ex Servicio de Seguro Social.

Por un accidente del trabajo a cargo de una mutualidad de empleadores o del Instituto de Seguridad Laboral (ISL).

De reparación Rettig o Valech.

De una AFP o compañía de seguro con garantía estatal o Aporte Previsional Solidario de Vejez o Invalidez.

De la Dirección de Carabineros de Chile (Dipreca) o de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena).

Además, el aguinaldo se entrega también a las personas beneficiarias del Subsidio por Discapacidad o de la indemnización compensatoria especial para la industria del carbón.

