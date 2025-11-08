Aguinaldo de Navidad para pensionados: ¿Quiénes pueden recibir dos montos extras?

08 nov. 2025 - 08:00 hrs.

Se acerca la celebración de Navidad y, con ello, una serie de gastos en regalos, alimentos, cotillón y todo lo que trae consigo la celebración para compartir con familia y amigos. Sin embargo, también esta fecha viene con una ayuda especial.

Se trata del Aguinaldo de Navidad, beneficio que es recibido por las y los pensionados, pero también por trabajadores del sector público y en algunos casos por empleados del área privada. Eso sí, todos estos grupos reciben un monto diferente; incluso, les dan productos de mercadería útil para la fecha como aguinaldo.

¿Cuánto es el monto del Aguinaldo de Navidad y cuándo se paga?

En cuanto a las personas jubiladas, desde el Instituto de Previsión Social (IPS) ya dieron a conocer el monto por concepto de aguinaldo navideño para este 2025 y también la fecha en que será pagado el beneficio.

Este año, el Gobierno entregará un total de $29.055 como Aguinaldo de Navidad para pensionados y que será pagado junto a la pensión de diciembre: a los del IPS, el lunes 1; mientras que a los de AFP, a partir del miércoles 17.

¿Quiénes reciben dos montos extra del Aguinaldo de Navidad?

Sin embargo, habrá algunas personas que podrán recibir más dinero de lo que se menciona anteriormente, porque resulta que el IPS entregará un monto adicional equivalente a $16.415 por cada carga familiar que el acreedor del aguinaldo tenga debidamente inscrita.

Por tanto, si el beneficiario tiene inscrito como carga a un hijo, recibirá en total $45.470, si tuviera dos hijos inscritos, entonces recibirá $61.855 y así.

De este modo, pueden recibir dos montos extra, quienes tengan dos personas inscritas como carga a su nombre.

Todo sobre Aguinaldo