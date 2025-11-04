Nueva plataforma permite consultar estado de la TNE en línea: Revisa si está lista con tu RUT

04 nov. 2025 - 19:30 hrs.

La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) anunció la creación de una plataforma digital que permite a los estudiantes del país conocer en línea, en cuestión de segundos, el estado de su Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE).

Los alumnos podrán consultar de forma simple, rápida y gratuita el estado de la TNE ingresando el RUT del estudiante. Esta iniciativa busca mejorar significativamente la experiencia de quienes acceden a este beneficio estudiantil.

Cómo consultar el estado de tu TNE

Se trata del sitio web estadotne.cl, donde puedes revisar con tu RUT si tu TNE está en proceso de confección o lista para ser retirada. El sistema funciona de la siguiente forma:

Ingresa al sitio web estadotne.cl Escribe tu RUT (sin puntos, con guion) El sistema te informa automáticamente si tu tarjeta está en fabricación, distribución o entrega, entre otras etapas del proceso

Estado TNE

La plataforma está habilitada para todas las regiones del país y se irá actualizando permanentemente con los estados de entrega, según la información oficial de los organismos responsables de la distribución de las tarjetas.

La directora nacional de Junaeb, Camila Rubio Araya, destacó que la plataforma “responde a una necesidad concreta de las y los estudiantes: saber con claridad y a tiempo si su tarjeta ya está disponible. Esto demuestra que como institución escuchamos a las y los beneficiarios, que suman cerca de 2,8 millones en el país”.

