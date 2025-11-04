Registro Social de Hogares: Así es cómo puedes saber en qué tramo estás para postular a beneficios

04 nov. 2025 - 16:00 hrs.

Uno de los sistemas que tiene el Estado para poder recopilar la información socioeconómica de las y los ciudadanos chilenos, es a través del Registro Social de Hogares (RSH), herramienta fundamental a la hora de otorgar beneficios sociales.

De este modo, se puede clasificar a las familias chilenas según factores como ingresos, características e integrantes del hogar, entre otros.

Al obtener una cartola del Registro Social de Hogares con los datos actualizados, el sistema asigna un tramo para cada familia, según su calificación socioeconómica. De este modo, los tramos existentes son los siguientes:

Tramo 1: Del 0% al 40% de los hogares de menores ingresos del país.

de los hogares de menores ingresos del país. Tramo 2: Del 41% al 50% de los hogares de menores ingresos del país.

de los hogares de menores ingresos del país. Tramo 3: Del 51% al 60% de los hogares de menores ingresos del país.

de los hogares de menores ingresos del país. Tramo 4: Del 61% al 70% de los hogares de menores ingresos del país.

¿Cómo saber en qué tramo del Registro Social de Hogares estoy?

En caso de que cuentes con tu RSH, pero no sepas en qué tramo te encuentras, puedes descubrir tu tramo de alguna de las siguientes formas:

Ingresando al sitio web del Registro Social de Hogares a través de la Ventanilla Única Social (haz clic aquí) con tu Clave Única y pinchando el botón "Ir a mi registro".

Llamando al número 800 104 777, que corresponde al call center de servicios sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y marcar la opción 1.

Acudiendo a tu municipalidad u oficina de ChileAtiende, donde podrás solicitar tu cartola y realizar las consultas.

¿Cómo modificar mi información del Registro Social de Hogares?

En caso de que desees realizar cambios en tu cartola del RSH, debes entrar a tu registro social con tu Clave Única.

Ya dentro de tu cartola, debes ir hacia la pestaña del ámbito que desees modificar. Por ejemplo, si quieres cambiar información de tus ingresos, debes presionar la pestaña "Ingresos" y luego seleccionar el botón "Editar" y seguir los pasos que te indique el sitio.

