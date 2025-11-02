Bono de Protección: Así puedes cobrar el beneficio para dueñas de casa

02 nov. 2025 - 12:00 hrs.

El Bono de Protección, también conocido como Bono Dueña de Casa, es un aporte monetario estatal no postulable, el cual reciben todas las familias y personas usuarias del Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades.

El bono busca ayudar a aumentar los ingresos de estas familias, además de ser un apoyo a la participación de las mismas en los programas de dicho subsistema.

Este aporte se entrega mensualmente por hasta 24 meses, diferenciado en el tiempo, dependiendo del período de ejecución del apoyo psicosocial (APS), y el monto que otorga varía dependiendo de los siguientes tramos:

Los primeros 6 meses, el bono entrega $23.694.

Desde el mes 7 al mes 12: $18.033.

Desde el mes 13 al mes 18: $12.398.

Desde el mes 19 al 24: $22.007 (valor corresponde al monto del SUF).

En este sentido, el único requisito para acceder al Bono de Protección es haber aceptado la invitación a participar de uno de los programas del subsistema (Familias, Abriendo Caminos, Calle o Vínculos) a través de la firma de una carta de compromiso y de un plan de intervención.

¿Cómo puedo cobrar el Bono de Protección?

El pago se realizará a través de un depósito bancario a la Cuenta RUT de la persona designada como cobradora del beneficio.

En caso de no tener una Cuenta RUT, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia solicitará la apertura de esta cuenta al BancoEstado, lo cual no tiene costos para el beneficiario. En este caso, la persona tendrá que acudir a una sucursal BancoEstado a hacer el retiro de su tarjeta y a hacer efectivo el pago.

Todo sobre Bono de Protección