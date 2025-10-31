Compensación para mujeres por expectativas de vida: Este es el mes que comienza el pago

31 oct. 2025 - 15:00 hrs.

La Compensación por Diferencia de Expectativa de Vida para las mujeres es un beneficio que se otorga en unidades de fomento (UF) a mujeres pensionadas, con el objetivo de complementar su pensión. Fue decretado en el contexto de la Reforma de Pensiones, y busca igualar los montos percibidos por hombres y mujeres.

Cuando una persona se jubila, sus ahorros se dividen según los años que, en promedio, vivirá. Este cálculo genera una desigualdad en los montos de pensión de hombres y mujeres, pues se estima que las mujeres tienen una mayor expectativa de vida y, por ello, más años que financiar con sus ahorros previsionales.

¿Cuándo comienza el pago de la Compensación para mujeres por expectativa de vida?

Debido a ello, y en el contexto del objetivo de la Reforma de Pensiones, el cual es mejorar las actuales y futuras jubilaciones, la medida busca igualar los montos a través de una comparativa de la situación e historial previsional de cada mujer con los de un hombre de la misma edad, grupo familiar y saldo de ahorro individual.

Así las cosas, el beneficio está dirigido a mujeres de 65 años o más que hayan cotizado y reciban una pensión de vejez o invalidez como titulares de una AFP o compañía de seguros. Además,

Deben estar afiliadas al Seguro Social y tener al menos una cotización en el Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP) antes de cumplir 50 años. Esta limitación no se aplicará a las pensionadas o afiliadas al Decreto N° 3.500 con anterioridad al 1 de agosto de 2025, que sean beneficiarias con posterioridad.

La compensación será de mínimo 0,25 UF, y su pago se realizará solo a partir de los 65 años, sin importar si la persona se pensionó antes. Habrá una tabla que definirá el monto de compensación de cada pensionada, dependiendo de su edad y la causal por la que se haya jubilado.

Para las actuales pensionadas por vejez o invalidez sin cobertura del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS), el porcentaje se determinará según la edad que tengan al 1 de enero de 2026:

65 años: 100 %

64 años: 75 %

63 años: 50 %

62 años: 25 %

61 años: 15 %

60 años: 5 %

En tanto, para quienes se pensionen desde el 2 de enero de 2026, se aplicará la misma tabla, pero se tomará en cuenta la edad al momento de pensionarse para determinar el porcentaje de la compensación:

65 años: 100 %

64 años: 75 %

63 años: 50 %

62 años: 25 %

61 años: 15 %

60 años: 5 %

Finalmente, su pago comenzará a partir de enero de 2026, y no requiere postulación, pues al pensionarte y cumplir con los requisitos, lo recibirás automáticamente. Es importante destacar que esta compensación se pagará junto con la pensión autofinanciada, tendrá un monto fijo en UF y estará afecta al pago de impuestos y cotizaciones de salud.

