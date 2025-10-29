¿Aún sin planes?: Revisa las principales fiestas para celebrar Halloween

29 oct. 2025 - 20:00 hrs.

El próximo 31 de octubre se celebra en todo el mundo Halloween, fecha que si bien no tiene conexión histórica con Chile, sí es una instancia perfecta para salir de noche luciendo disfraces de todo tipo, que van desde los terroríficos, ad hoc a la fecha, hasta otros más sensuales.

Y es que Halloween se ha convertido en una noche en la que todos pueden disfrazarse como quieran y nadie "puede decir nada al respecto", como bien dicen en la película "Chicas Pesadas", estrenada en 2004.

A continuación, revisa en detalle cuáles son las fiestas y eventos que se desarrollarán en Chile el próximo 31 de octubre. No digas que no te avisamos.

Estas son las Fiestas de Halloween 2025

Región de Arica

Región de Tarapacá

Región de Antofagasta

Región de Coquimbo

Región de Valparaíso

Región Metropolitana de Santiago

Región del Libertador General Bernardo O’Higgins

Región del Maule

Halloween en La Dolce . R.K.M en Vivo en Linares. Entradas desde los $10.000

Región del Biobío

La Casa del Terror en Coronel, Playa Blanca. Entradas desde los $5.000

The Addams Party Halloween en Centro de Eventos Club Deportivo Alemán, San Pedro de la Paz. Entradas desde los $10.000

Fiesta Grado 3 en el Centro de Eventos SurActivo, Hualpén. Entradas desde los $20.000

Región de La Araucanía

Región de Los Lagos

Otros panoramas

Merlina Addams y su loca familia llegan a Extraordinario Circo

“Merlina Addams y su Loca Familia”, es una co-producción de Broadway Chile y Extraordinario Circo inspirada en la exitosa serie de los años ’60, que se ha vuelto un ícono de la cultura pop de todos los tiempos.

Comenzará sus funciones el 30 de octubre, para concluir su temporada el 9 de noviembre, en la Gran Carpa de Ciudad Empresarial. Las entradas estarán disponibles en PuntoTicket.

