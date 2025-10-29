¿Aún sin planes?: Revisa las principales fiestas para celebrar Halloween
El próximo 31 de octubre se celebra en todo el mundo Halloween, fecha que si bien no tiene conexión histórica con Chile, sí es una instancia perfecta para salir de noche luciendo disfraces de todo tipo, que van desde los terroríficos, ad hoc a la fecha, hasta otros más sensuales.
Y es que Halloween se ha convertido en una noche en la que todos pueden disfrazarse como quieran y nadie "puede decir nada al respecto", como bien dicen en la película "Chicas Pesadas", estrenada en 2004.
A continuación, revisa en detalle cuáles son las fiestas y eventos que se desarrollarán en Chile el próximo 31 de octubre.
Estas son las Fiestas de Halloween 2025
Región de Arica
- Retro Halloween Arica 2025 en Hotel Valle Azapa. Entradas desde los $5.000
- Freak Show - Halloween Rayu en Rayu Restaurante, Arica. Entradas desde los $20.000
- Blvck movie - Halloween en Blvck Room. Entrada liberada
- Magma Halloween Edition Post Party en Spot Secreto. Entrada liberada
Región de Tarapacá
- Halloween en La Casa +25, Iquique. Entradas desde los $15.000
- Halloween Inframundo, Iquique. Entradas desde los $9.100
Región de Antofagasta
- Horrorland en Antofagasta presentado por Zoo, Cool y Agustina. Entradas desde los $10.000
- Bardos Fest Vol. V Halloween Edition en Montecarlo. Entradas desde los $8.000
- Halloween, la Fiesta Más Larga de Chile, Antofagasta. Entradas desde los $10.000
- Freaky Halloween, Antofagasta. Entradas desde los $8.000
Región de Coquimbo
- Halloween en O2 - The Clownhouse. Entradas desde los $11.785
- Halloween en Bluemoon, Barrio Inglés Coquimbo. Entradas desde los $5.000
- Halloween en Kamanga 2025 en La Serena. Entradas liberadas
- Halloween Living Beach 2025 en La Serena. Entradas liberadas
Región de Valparaíso
- Mundo Espacio San Felipe - Masacre Halloween. Entradas desde los $6.000
- Tributo a Kiss + Fiesta Halloween en Chicago Bar, Reñaca. Entradas liberadas
- Feztival Presenta: HALLOWEEN, Estadio Español de Viña del Mar. Entradas desde los $15.000
- Fiesta Halloween en Terra Viva con Grupo Frontiers en Olmué. Entradas desde los $12.000
Región Metropolitana de Santiago
- Ovo Santiago con AK4:20 - Shot de tequila para los disfrazados. Entradas desde $5.750
- Halloween Nonstop en Isla de Maipo - Barra Libre. Entradas desde los $6.600
- Recreofest en Recoleta - Casona Hilda Parra. Entradas desde los $9.000
- Halloween XXL Caserío x Hangar Bellavista Recoleta. Entradas desde los $8.000
- Macarena Halloween Open Air en Providencia. Entradas desde los $16.800
- Kiss & Shoot Halloween Hilaria - Huechuraba. Entradas desde los $15.400
- La Bolsa Halloween - Marriott Santiago. Entradas desde los $19.800
- Archie Hamilton en Lunática, Vitacura. Entradas desde los $16.500
- Halloween Subte en Club Subterráneo, Providencia. Entradas desde los $13.200
- Mansión de Terror en Freedom, Recoleta. Entradas desde los $15.860
- Halloween en Metropolitan Santiago, Las Condes. Entradas desde los $18.000
- Drácula, sound of the shadow en Iglesia de los Sacramentinos, Santiago. Entradas desde los $27.900
- RBX! Halloween Night en Ñuñoa. Entradas desde los $3.000
- El Ritual Halloween Party Basel Venue Independencia. Entradas desde los $20.000
- Club 30 en Bosque Luz Huechuraba. Entradas desde los $21.000
- Meliween, la noche más espectacular de Melipilla. Entradas desde los $10.000
- Aura Club ultrabailable +25 en Vitacura. Entradas desde los $15.000
- Mega Halloween 2025 en el Teatro Caupolicán, Santiago. Entradas desde los $23.000
- Halloween BOOM en Matucana 100, Santiago. Entradas desde los $19.000
Región del Libertador General Bernardo O’Higgins
- Conjuuro Rosa en La Cabaña Rosa, Graneros. Entradas desde los $10.000
- Halloween 2K25 en Hosfest, Chépica. Entradas liberadas
- Bayron Fire en concierto Mantraween en Medialuna Las Cabras. Entradas desde los $8.000
- Scary II Halloween Party by Fabric en Rengo. Entradas desde los $12.000
Región del Maule
- Halloween en La Dolce . R.K.M en Vivo en Linares. Entradas desde los $10.000
Región del Biobío
- La Casa del Terror en Coronel, Playa Blanca. Entradas desde los $5.000
- The Addams Party Halloween en Centro de Eventos Club Deportivo Alemán, San Pedro de la Paz. Entradas desde los $10.000
- Fiesta Grado 3 en el Centro de Eventos SurActivo, Hualpén. Entradas desde los $20.000
Región de La Araucanía
- Halloween The Roof en Alto Portales Temuco. Entradas desde los $12.000
- Halloween Rumors en Circo Maldito, Temuco. Entradas desde los $8.960
- Halloween fiesta en el Bar de Moralito. Entradas desde los $2.000
Región de Los Lagos
- Club W Puerto Montt - Mansión del terror 3 pistas de baile. Entradas desde los $11.200
- Fiesta Halloween Baradero Bar Cultural, Puerto Montt. Entradas desde los $7.000
- Halloween 80' 90' en Fullevent, Puerto Varas. Entradas desde los $16.800
Otros panoramas
Merlina Addams y su loca familia llegan a Extraordinario Circo
“Merlina Addams y su Loca Familia”, es una co-producción de Broadway Chile y Extraordinario Circo inspirada en la exitosa serie de los años ’60, que se ha vuelto un ícono de la cultura pop de todos los tiempos.
Comenzará sus funciones el 30 de octubre, para concluir su temporada el 9 de noviembre, en la Gran Carpa de Ciudad Empresarial. Las entradas estarán disponibles en PuntoTicket.
