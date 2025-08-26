Cursos de conducción gratuitos del Sence: Esta es la comuna que tiene abiertas postulaciones

26 ag. 2025 - 16:00 hrs.

El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) cuenta con postulaciones para diversos cursos de conducción gratuitos que permiten acceder a la licencia de conducir profesional A2 o A3, lo que permite conducir distintos tipos de vehículos.

La licencia profesional A2 permite conducir taxis, ambulancias o vehículos motorizados de transporte público y privado de personas con capacidad de 10 a 17 pasajeros, sin contar al conductor.

Por otra parte, quienes estén en posesión de la licencia de conducir profesional A3, pueden manejar taxis, vehículos de transporte escolar remunerado, ambulancias o vehículos de transporte público y privado de personas, sin limitación de capacidad de asientos.

¿Cuáles son los requisitos para los cursos de conducción gratuitos?

Los requisitos para postular a los cursos de conducción gratuitos del Sence para obtener Licencia de Conducir A2 y A3 son:

Tener como mínimo 20 años de edad.

Poseer licencia de conducir clase B por un periodo mínimo de dos años.

Encontrarse en el segmento de personas dentro del 60% más vulnerables del Registro Social de Hogares (RSH), en el caso de residir en las regiones de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo y Magallanes y de la Antártica Chilena, podrán acceder quienes se encuentren dentro del 80% más vulnerable.

¿Cómo puedo postular?

Para postular a los cursos hay que seguir los siguientes pasos:

Ingresar al sitio del Sence (clic aquí).

Escoger el curso que sea de su interés.

Hacer clic en "postular" (botón verde).

Ingresar con Clave Única.

Completar el formulario que aparecerá en el sitio.

Los cursos con postulaciones disponibles tienen modalidad presencia y una duración de 230 o 150 horas, dependiendo del tipo de licencia que se busca obtener (A2 o A3).

Actualmente, solo hay postulaciones vigentes en la región del Biobío, específicamente en la comuna de Concepción.

