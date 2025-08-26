Cursos de conducción gratuitos del Sence: Esta es la comuna que tiene abiertas postulaciones
- Por Lucas Figueroa
El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) cuenta con postulaciones para diversos cursos de conducción gratuitos que permiten acceder a la licencia de conducir profesional A2 o A3, lo que permite conducir distintos tipos de vehículos.
La licencia profesional A2 permite conducir taxis, ambulancias o vehículos motorizados de transporte público y privado de personas con capacidad de 10 a 17 pasajeros, sin contar al conductor.
Por otra parte, quienes estén en posesión de la licencia de conducir profesional A3, pueden manejar taxis, vehículos de transporte escolar remunerado, ambulancias o vehículos de transporte público y privado de personas, sin limitación de capacidad de asientos.Ir a la siguiente nota
¿Cuáles son los requisitos para los cursos de conducción gratuitos?
Los requisitos para postular a los cursos de conducción gratuitos del Sence para obtener Licencia de Conducir A2 y A3 son:
- Tener como mínimo 20 años de edad.
- Poseer licencia de conducir clase B por un periodo mínimo de dos años.
- Encontrarse en el segmento de personas dentro del 60% más vulnerables del Registro Social de Hogares (RSH), en el caso de residir en las regiones de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo y Magallanes y de la Antártica Chilena, podrán acceder quienes se encuentren dentro del 80% más vulnerable.
¿Cómo puedo postular?
Para postular a los cursos hay que seguir los siguientes pasos:
- Ingresar al sitio del Sence (clic aquí).
- Escoger el curso que sea de su interés.
- Hacer clic en "postular" (botón verde).
- Ingresar con Clave Única.
- Completar el formulario que aparecerá en el sitio.
Los cursos con postulaciones disponibles tienen modalidad presencia y una duración de 230 o 150 horas, dependiendo del tipo de licencia que se busca obtener (A2 o A3).
Actualmente, solo hay postulaciones vigentes en la región del Biobío, específicamente en la comuna de Concepción.
