¿Cobraste tu Pase Cultural de $50.000? Revisa si cumples con los requisitos

25 ag. 2025 - 14:00 hrs.

El Pase Cultural es un beneficio económico que entrega $50.000 para optar a diversos servicios culturales. Con este dinero se pueden comprar entradas para el cine, teatro, conciertos, festivales y exposiciones, así como adquirir libros, revistas, discos, cómics, vinilos y otros artículos relacionados con la cultura.

El monto dinero se deposita en un Bolsillo Electrónico Pase Cultural, el cual está vinculado directamente a la CuentaRUT de BancoEstado del beneficiario.

¿Cuáles son los requisitos?

El Pase Cultural lo reciben quienes cumplen 18 y 65 años durante 2025.

Los requisitos para quienes cumplen 18 años este 2025 son:

Ser chileno/a o extranjero/a con residencia definitiva en Chile.

Cumplir 18 años durante el 2025.

Estar dentro del 40% del Registro Social de Hogares a diciembre del 2024.

Los requisitos para quienes cumplen 65 años este 2025 son:

Cumplir 65 años durante 2025.

Recibir la Pensión Garantizada Universal (PGU).

¿Cómo se cobra el Pase Cultural?

Las personas que cumplen 18 años durante el 2025 deben activar su Pase Cultural en el sitio del beneficio (clic aquí) ingresando con su Clave Única.

En cambio, quienes cumplen 65 años durante el 2025 deben ingresar su RUT y fecha de nacimiento en la plataforma de ChileAtiende (entra aquí), donde podrán verificar si califican para el Pase Cultural y seguir los pasos indicados para activarlo.

