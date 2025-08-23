Finiquito laboral: ¿Qué pasa si el trabajador muere?

23 ag. 2025 - 10:00 hrs.

El finiquito corresponde al documento que formaliza el término de la relación laboral entre el trabajador y su empleador. Además de detallar la causal de despido, indica los acuerdos establecidos y pagos de indemnizaciones en caso de que correspondan.

Una de las dudas que puede existir respecto a los finiquitos es qué ocurre cuando un trabajador fallece y es que, de acuerdo a lo que explica la Dirección del Trabajo (DT), "la muerte del trabajador pone término a la relación laboral con el empleador".

¿Qué pasa con el dinero del finiquito si el trabajador muere?

En caso de que un trabajador muera, "no se suscribe un finiquito", según determina la Dirección del Trabajo.

Sin embargo, sí se deben pagar las remuneraciones que se le adeudan al trabajador, aunque dicho dinero se le entrega a quien acredite haberse hecho cargo de sus funerales.

En caso de que luego de haber financiado los gastos funerarios sigue quedando un saldo a pagar y solo cuando sean sumas que no excedan los $4,1 millones, el empleador deberá pagar ese dinero a los familiares del fallecido en el siguiente orden de prioridades:

Cónyuge o conviviente civil.

Hijos o padres del fallecido.

¿Por qué no hay finiquito para los trabajadores fallecidos?

No hay finiquito para los trabajadores fallecidos porque, según lo señalado por la DT en el Dictamen 2944/0138 de 2001, este documento es un acto jurídico que solo puede celebrarse entre vivos: el empleador y el trabajador.

Sin embargo, el exempleador del trabajador fallecido sí debe pagar las remuneraciones y prestaciones pendientes del trabajador, y puede solicitar a los beneficiarios que firmen un recibo u otro documento que deje constancia de los montos recibidos.

