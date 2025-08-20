Cambio del orden de apellidos en Chile: ¿Cómo se hace y cuánto cuesta?

20 ag. 2025 - 11:30 hrs.

El año 2022 entró en vigencia en Chile la ley de Cambios en el Orden de los Apellidos, la cual permite a las personas solicitar poner primero el apellido materno y después el paterno.

Dicha legislación permite que los mayores de 18 años puedan solicitar cambiar el orden de sus apellidos mediante un trámite en el Registro Civil; y también entrega a los padres la posibilidad de establecer el orden de los apellidos de su primogénito o primogénita, el cual se extenderá a los hijos e hijas en común que inscriban con posterioridad.

¿Cómo se solicita el cambio en el orden de los apellidos?

La solicitud del cambio en el orden de los apellidos se realiza en las oficinas del Registro Civil, agendando previamente una hora de atención por Internet con Clave Única (clic aquí).

Cuando se efectúe el trámite habrá que acudir con cédula de identidad y se tendrán que completar los siguientes formularios, según corresponda:

Mayores de edad sin hijos o hijas: formulario de solicitud de rectificación, C7.

formulario de solicitud de rectificación, C7. Mayores de edad con hijos o hijas menores de 14 años: formulario C7.

formulario C7. Mayores de edad con hijos o hijas entre 14 y 18 años: formulario C7 y formulario de consentimiento del hijo mayor de 14 y menor de 18 años, C8.

Una vez realizado el trámite habrás solicitado el cambio de orden de los apellidos según el caso que corresponda. Dentro de un plazo aproximado de 45 días hábiles, el Registro Civil informará la autorizando o no de la rectificación solicitada.

¿Cuánto cuesta el cambio de orden de apellidos?

El trámite como tal no tiene costo, sin embargo, debes pagar la renovación de los documentos de identificación: cédula de identidad ($3.820) y/o pasaporte ($69.660), según corresponda.

En caso de los mayores de edad que soliciten el cambio de orden de sus apellidos, deberán pagar el costo de la publicación en el Diario Oficial ($5.100 por adulto sin hijos y $7.600 por adulto con hijos).

Cabe precisar que el trámite para cambiar el orden de los apellidos solo se puede realizar una vez en la vida.

Todo sobre Registro Civil