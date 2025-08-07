Registro Civil presenta problemas para realizar trámites de cédulas de identidad y pasaportes

07 ag. 2025 - 11:47 hrs.

¿Qué pasó?

El Registro Civil reportó en un comunicado que está sufriendo problemas en la jornada de este jueves 7 de agosto para realizar trámites relacionados con la emisión de cédulas de identidad y de pasaportes.

En específico, el organismo dijo estar presentando "incidencias" a raíz de una actualización del sistema.

¿Qué informó el Registro Civil?

"Hoy jueves 7 de agosto se pueden presentar incidencias en la atención de cédulas de identidad y pasaportes debido a una actualización del sistema", indicó el Registro Civil.

"Si tenías una hora agendada, recibirás un nuevo horario al correo registrado", aseguró, precisando que el resto de los servicios "funciona con normalidad".

"Lamentamos los inconvenientes y agradecemos tu comprensión", expresó.

¿Cómo obtener el carnet de identidad o pasaporte?

Para sacar el carnet de identidad o pasaporte, lo primero que se debe hacer es reservar una hora de atención en el Registro Civil, mediante una plataforma habilitada para ese propósito. En ella, se indica el RUT y la Clave Única, y se siguen estas instrucciones:

Elegir la alternativa "Obtención cédula chileno/a" o "solicitar pasaporte".

Seleccionar región y oficina/comuna en la que se desea realizar el trámite.

Escoger la fecha en que se desea hacer el trámite, según disponibilidad.

Agendar la hora de atención.

La cédula de identidad tiene un valor de $3.820, mismo precio que tiene la renovación o la reimpresión del documento, en caso de que esté vencida o se haya perdido, respectivamente. Para personas extranjeras con residencia definitiva en Chile, la obtención sale $4.270.

En tanto, el pasaporte de 32 páginas tiene un valor $69.660, mientras que el de 64 está a un precio de $69.740.

