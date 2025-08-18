Bono PAD parto: ¿Cuál es su valor durante 2025?

18 ag. 2025 - 14:00 hrs.

El nacimiento de un hijo es un momento maravilloso en la vida de todos quienes deciden ser padres. Sin embargo, este puede verse nublado por los altos costos económicos relacionados al parto y sus cuidados posteriores.

Afortunadamente, si es que estás afiliada al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) e inscrita en los tramos B, C o D, puedes acceder al Pago Asociado a un Diagnóstico, también conocido como Bono PAD, el cual te permite acceder a un servicio médico con un precio fijo, el cual se conoce desde el comienzo.

Una de las 105 prestaciones cubiertas por el Bono PAD es el parto, por lo que las madres pueden optar a este beneficio, con atención en un centro privado en convenio, bajo la modalidad de libre elección.

¿Cuál es el valor del Bono PAD Parto?

En el caso del Bono PAD parto, este contempla la vía vaginal o la vía abdominal (cesárea). En el primer caso, puede ser "por presentación cefálica o podálica, con o sin episiotomía (incisión en el perineo), con o sin sutura, con o sin fórceps, con o sin inducción, con o sin versión interna, con o sin revisión, con o sin extracción manual de placenta, con o sin monitorización".

En tanto, en el caso de una cesárea, esta puede ser "con o sin salpingoligadura (ligadura de trompas) o salpingectomía (extirpación de una o ambas trompas de Falopio), o cesárea con histerectomía (extirpar el útero)".

Además, incluye la atención completa del equipo médico, entre los cuales se encuentran médico obstetra, matrona, anestesista, pediatra o neonatólogo y atención de las complicaciones maternas que pudiesen surgir a causa del alumbramiento, además de atención al recién nacido.

Durante este 2025, el valor del Bono PAD parto es de $1.407.810, del cual el paciente tendrá un copago de $351.950.

Para acceder al Bono PAD Parto, debes acceder al sitio web de Fonasa con tu ClaveÚnica. Una vez dentro, tendrás que seguir las indicaciones de la página y buscar la prestación con el RUT de la institución elegida o con su código, el cual, en caso del parto, es 2501009.

Otra alternativa es acudir presencialmente a una sucursal de Fonasa.

Todo sobre Fonasa