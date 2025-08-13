Bono Fonasa: Así puedes saber el valor de una prestación

13 ag. 2025 - 08:00 hrs.

Si eres usuario de Fonasa, puedes saber de antemano cuánto te costará el bono de una prestación de salud. Esto, gracias a una herramienta que tiene disponible la entidad para estos fines, que permite planificar de mejor manera los gastos en los que se debe incurrir.

El valor de este depende del nivel de inscripción del prestador individual (profesional de la salud) o institucional (centro médico o clínica), donde el nivel 1 es el más barato, el nivel 2 es intermedio y el nivel 3 es el más caro.

¿Cómo saber cuánto costará un bono de Fonasa?

Ahora, para conocer exactamente el valor de un bono, debes acceder al siguiente enlace (clic acá) e ingresar el código o nombre de la prestación a consultar.

Por ejemplo, si la prestación será una sesión psicológica, debes ingresar los primeros caracteres de la prestación y el sistema automáticamente arrojará recomendaciones. Una vez desplegado, deberás seleccionar la que más se ajuste a la atención que recibirás, pudiendo conocer el copago de acuerdo al nivel.

También puedes hacer la consulta respectiva llamando al número 600 360 3000 y en las sucursales de Fonasa.