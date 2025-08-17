Bono por Hijo: ¿Cuál es la edad mínima para recibirlo?

17 ag. 2025 - 12:00 hrs.

El Bono por Hijo es un beneficio económico que busca aumentar la pensión de las mujeres que han sido madres, ya sea de hijos nacidos vivos o adoptados.

A diferencia de lo que algunas personas podrían pensar, este beneficio no se paga al momento del nacimiento del hijo, sino que se entrega cuando la beneficiaria cumple con la edad mínima y los requisitos previsionales para recibirlo.

¿Cuáles son los requisitos del Bono por Hijo?

Para acceder al Bono por Hijo es necesario tener al menos 65 años. Esto significa que el pago solo se efectuará una vez que la mujer se pensione y cumpla con esta edad.

Además de la edad, las beneficiarias deben:

Ser madres (biológicas o adoptivas)

Haber residido en Chile al menos 20 años desde que cumplieron 20 años, y cuatro de los últimos cinco años antes de la solicitud.

Cumplir alguna de las condiciones previsionales: estar afiliada a una AFP y recibir pensión desde el 1 de julio de 2009; recibir la Pensión Garantizada Universal (PGU); o, si no se está afiliada, contar con una Pensión de Sobrevivencia con Aporte Previsional Solidario de Vejez desde la misma fecha.

Consulta si calificas para el Bono por Hijo

Las adultas mayores pueden consultar si califican para el pago del Bono por Hijo siguiendo estos pasos:

Entra al Sistema Integrado de Beneficios Solidarios del IPS (ingresa aquí).

Anotar el RUT y fecha de nacimiento.

Hacer clic en "consultar".

El sistema determinará si la persona califica para el beneficio y, en caso de que tenga derecho al Bono por Hijo, podrá solicitarlo siguiendo los pasos indicados en la plataforma e ingresando con Clave Única.

