Feriado del 15 de agosto: ¿Será irrenunciable?

10 ag. 2025 - 19:00 hrs.

Cada vez falta menos para disfrutar un nuevo feriado, el cual será el 15 de agosto. En esta ocasión, además, el feriado caerá un día viernes, por lo que dará paso a un tan ansiado fin de semana largo, instancia perfecta para descansar de la rutina.

En este sentido, una de las dudas más comunes que surgen cada vez que hay un feriado como el del 15 de agosto, es si es que se tratará de un feriado irrenunciable y cómo funcionará el comercio durante esa jornada.

¿El 15 de agosto será un feriado irrenunciable?

El 15 de agosto se trata de un feriado religioso, que conmemora el día de Asunción de la Virgen, y que data desde el siglo V, según consigna la página del Vaticano.

No obstante, es importante destacar que esta fecha no constituye un feriado irrenunciable, por lo que el comercio no tiene la obligación de cerrar sus puertas ni de alterar su funcionamiento.

Sin embargo, para disfrutar de un nuevo feriado irrenunciable no habrá que esperar mucho, ya que a medida que se acerca el mes de septiembre y las Fiestas Patrias, también se acercan los feriados irrenunciables del 18 y 19 de dicho mes, que caerán, precisamente, un jueves y un viernes.

Por otro lado, el resto de feriados que queda para el segundo semestre de 2025 son los siguientes:

Jueves 18 de septiembre (Independencia (irrenunciable)).

Viernes 19 de septiembre (Glorias del Ejército (irrenunciable)).

Domingo 12 de octubre (Encuentro de Dos Mundos).

Viernes 31 de octubre (Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes).

Sábado 1 de noviembre (Día de Todos los Santos).

Domingo 16 de noviembre (Elecciones presidenciales y parlamentarias (irrenunciable)).

Lunes 8 de diciembre (Inmaculada Concepción).

Domingo 14 de diciembre (Elecciones presidenciales (eventual segunda vuelta, irrenunciable)).

Jueves 25 de diciembre (Navidad).

