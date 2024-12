Gobierno propone alza del Bono de Invierno 2025: Este sería el monto que entregará el Estado

17 dic. 2024 - 09:51 hrs.

El proyecto de ley presentado por el Gobierno y que establece un reajuste en las remuneraciones de los trabajadores del sector público ya fue aprobado por la Cámara de Diputadas y Diputados, así que ahora la tramitación se lleva a cabo en comisiones del Senado, en el marco de su segundo trámite constitucional.

La iniciativa no solo propone alzas salariales en los sueldos de los funcionarios del Estado, sino que también incrementa los montos de importantes beneficios, los que no solo están destinados a los empleados fiscales.

Por ejemplo, una de las ayudas socioeconómicas que están contenidas en el documento es el Bono de Invierno, el que está dirigido a la población pensionada y cuya importancia radica en que ayuda a los adultos mayores a costear los gastos de la época invernal.

¿Quiénes serán los beneficiarios del Bono de Invierno?

De ser aprobado por el Congreso Nacional y despachado bajo las actuales condiciones que lo rigen, los receptores de la bonificación serán los mismos que años anteriores; es decir, los pensionados y pensionadas de estas instituciones y/o beneficiarios y beneficiarias de los siguientes aportes:

Del Instituto de Previsión Social, del Instituto de Seguridad Laboral, de las cajas de previsión y de las mutualidades de empleadores de la ley N°16.744, cuyas pensiones sean inferiores o iguales a $222.474 (monto correspondiente a la pensión mínima de vejez para pensionados de 75 años o más).

(monto correspondiente a la pensión mínima de vejez para pensionados de 75 años o más). Del sistema AFP que estén percibiendo pensiones mínimas con garantía estatal.

que estén percibiendo pensiones mínimas con garantía estatal. Estén recibiendo un aporte previsional solidario de vejez, cuyas pensiones sean inferiores o iguales a $222.474 .

. De la Pensión Garantizada Universal (PGU), siempre que no tuvieran derecho a otra pensión en algún régimen previsional.

De algún régimen previsional que, adicionalmente, estén recibiendo una PGU y cuyas pensiones sean inferiores o iguales a $222.474 .

. De las pensiones de Reparación establecidas en la Ley 19.123, en el artículo 1 de la Ley 19.992 y en el artículo 7 transitorio de la Ley 20.405.

Junto con lo anterior, la condición general del bono es que todas estas personas enlistadas deben tener 65 o más años de edad al 1 de mayo de 2025. Por lo tanto, si un usuario cumple los 65 a partir de la segunda semana de mayo o después, tendrá derecho al aporte recién en 2026.

¿Cuál sería el monto del Bono de Invierno 2025?

La aspiración del Ejecutivo es que cada uno de estos pensionados o beneficiarios reciba en 2025 un Bono de Invierno equivalente a $81.257, lo que significaría un alza de $3.275 en comparación a la cifra que se otorgó en 2024.

Tal como ha sucedido en años anteriores, la entrega de la bonificación será en mayo de 2025, pagándose en conjunto con la pensión correspondiente a aquel mes, así que el usuario no debe realizar algún trámite para obtenerlo.

Por cierto, el Bono de Invierno será de cargo fiscal, no constituirá remuneración o renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no será imponible ni tributable y no estará afecto a descuento alguno.

