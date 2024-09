Bonos que se pagan antes de Fiestas Patrias: ¿Qué pagos puedes recibir antes del 18 de septiembre?

04 sept. 2024 - 12:00 hrs.

En septiembre, varios hogares suelen gastar más de lo habitual debido a las Fiestas Patrias, las que este año serán especiales, pues para muchos comenzarán desde la noche del martes 17 y se extenderán hasta el domingo 22.

Para ir en ayuda del bolsillo, el Estado pagará distintos beneficios a los grupos sociales que reúnan los requisitos. Lo mejor de todo es que la entrega de importantes bonos y subsidios están calendarizadas para antes de que inicien los festejos del 18 de septiembre.

Algunos de los beneficiarios que obtendrán el dinero en la previa de las celebraciones dieciocheras son los trabajadores públicos, pensionados, estudiantes y familias vulnerables de nuestro país.

¿Qué bonos se pagan antes de Fiestas Patrias?

Aguinaldo de Fiestas Patrias

El aguinaldo de Fiestas Patrias es el beneficio más emblemático de septiembre y sus destinatarios se dividen en tres grupos principales. El primero son los jubilados: un número importante de ellos lo está recibiendo desde el 2 de septiembre, en conjunto con la pensión correspondiente al actual mes.

El segundo grupo lo conforman los funcionarios del sector público: el Ministerio de Hacienda ya fijó la fecha en que se les entregará el aguinaldo, cuyo monto dependerá de su sueldo en agosto pasado. Será de $85.093 para quienes obtuvieron un sueldo igual o inferior a $984.282; y de $59.071 si percibieron un salario superior a $984.282.

Los terceros beneficiarios son los trabajadores del sector privado, aunque es posible que no todos lo reciban, pues no es una obligación de sus empresas. No obstante, sí lo será en caso de que el aguinaldo esté contemplado en el contrato de trabajo, en un contrato colectivo o si fue otorgado en años anteriores.

Pensión Garantizada Universal

La Pensión Garantizada Universal (PGU) se otorga a los adultos mayores de 65 años, independiente de si están pensionados o no. Es un pago mensual de hasta $214.296 que en febrero de 2025 se reajustará según la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrada en 2024.

Este aporte va destinado a quienes reúnan las siguientes condiciones:

No integren el 10% más rico de la población (este cálculo considera datos del Registro Social de Hogares (RSH) e información relacionada con los ingresos y necesidades de los postulantes).

Tengan una pensión base menor a $1.158.355, determinada por la Pensión Autofinanciada de Referencia (PAFE) de PGU.

Acrediten residencia en territorio chileno en los siguientes casos:

Un período no inferior a 20 años continuos o discontinuos, desde que cumpliste 20 años de edad. Un período no inferior a cuatro años de residencia en los últimos cinco años inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud del beneficio.

Las personas que cumplan estos requisitos pueden solicitar la PGU en oficinas de ChileAtiende o a través de su sitio web, ingresando a esta plataforma (clic aquí). La solicitud pueden efectuarla desde que tienen 64 años y 9 meses de edad.

Los pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS) están accediendo al pago de la PGU desde el 2 de septiembre (en conjunto con el aguinaldo), mientras que a los jubilados del sistema AFP se les pagará entre el 16 y el 17 de septiembre, dependiendo de cada administradora. Para estos últimos, el aguinaldo también vendrá incluido con la PGU.

Bono Logro Escolar

Una ayuda estatal que se paga únicamente en septiembre es el Bono Logro Escolar, dirigido a los estudiantes de hasta 24 años que cursen entre quinto básico y cuarto medio, y reúnan las siguientes condiciones:

Su familia esté inscrita en el Registro Social de Hogares y sea parte del 30% más vulnerable del país al 31 de marzo de 2023.

Su familia sea participante del Subsistema Seguridades y Oportunidades del Ingreso Ético Familiar.

El estudiante esté dentro del 30% de mejor rendimiento académico o grupo de egreso en 2023.

Para determinar el monto que le corresponde al escolar, ese 30% de mejor rendimiento se divide en la mitad. Entonces, el primer mejor 15% recibe $78.642 por alumno; mientras que el segundo mejor 15%, $47.187 por estudiante.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia adelantó la fecha de pago de la bonificación, pues antes estaba calendarizada para el 16 de septiembre.

Bolsillo Familiar Electrónico

En septiembre, el Bolsillo Familiar Electrónico llegó a su fin, realizando su último pago a contar del lunes 2 del presente mes. A partir de ese día, los hogares vulnerables del país (conoce aquí la nómina de beneficiarios) están recibiendo $13.500 por carga familiar.

Los beneficiarios pueden ocupar el dinero para dos propósitos: comprar alimentos en supermercados, panaderías, carnicerías, ferias y almacenes de barrio; y pagar parcial o totalmente las cuentas de luz en sucursales de CajaVecina desplegadas a lo largo de Chile (ambos usos mediante la Cuenta RUT).

A pesar de que el Bolsillo Familiar Electrónico culminó, sus montos no tienen fecha de vencimiento, así que los usuarios pueden utilizarlo cuando estimen conveniente. Por cierto, el Gobierno tiene la intención de incorporarlo como beneficio permanente a partir de 2025.

