Nómina de vocales de mesa reemplazantes: ¿Cuándo se publicará?

23 may. 2024 - 07:00 hrs.

El pasado sábado 18 de mayo las Juntas Electorales publicaron el listado de vocales de mesa para las elecciones primarias de gobernadores/as regionales y alcaldes/as.

Estos comicios se desarrollarán el próximo domingo 9 de junio en más de 60 comunas a lo largo del país.

Todo sobre Vocales de mesa

De esas elecciones saldrá la nómina final de candidatos que los partidos políticos inscribirán para las elecciones municipales y regionales del domingo 27 de octubre.

Las personas que salieron escogidas como vocales de mesa para las primarias tuvieron un plazo para presentar sus excusas en caso de no poder cumplir con el deber cívico. Frente a esto, ahora, se publicará la nómina de vocales de mesa reemplazantes.

¿Cuándo se conoce la nómina de vocales reemplazantes?

El Servicio Electoral (Servel) informó que la nómina de los vocales de mesa reemplazantes para las primarias se conocerán el sábado 25 de mayo.

Desde las 00:00 horas de este sábado podrás saber si fuiste elegido vocal de mesa siguiendo estas instrucciones:

Ingresa al sitio del Servel (clic aquí).

Anota tu RUT.

Haz clic en consultar.

El sistema arrojará todos tus datos electorales, tales como si en tu comuna hay primarias.

En caso de que las haya, aparecerá dónde te corresponde votar, si es que estás habitado para sufragar y si fuiste elegido o no como vocal de mesa.

¿Puedo excusarme?

Cuando se conozca la nómina de vocales de mesa reemplazantes, no habrá periodo de excusas.

"Los vocales deben cumplir con su deber, este no es voluntario, es obligatorio, si no se presentan, además de arriesgarse a las sanciones que la ley indica, sus mesas podrían no instalarse impidiendo el derecho a sufragio a cientos de personas", detalló el presidente de Servel, Andrés Tagle.

Pese a que en Chile se restituyó el voto obligatorio, solo durante las elecciones primarias no es obligación votar, pero sí lo es presentarse como vocal de mesa en caso de haber sido escogido como tal.