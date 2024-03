¿Qué puedo comprar con la Beca BAES?

19 mar. 2024 - 12:00 hrs.

La Beca de Alimentación para la Educación Superior (BAES) es un beneficio destinado a ciertos estudiantes de la Educación Superior, el cual se encuentra vigente para este 2024.

El apoyo económico está basado en una tarjeta en la cual se depositan 45 mil pesos mensualmente ($47 mil para los estudiantes de la región de Magallanes). El dinero puede ser utilizado en locales con convenio, especializados en la venta de productos alimenticios, y en supermercados.

La entrega de la BAES depende de la obtención de beneficios de arancel otorgados por el Ministerio de Educación (Mineduc). Uno de ellos puede ser la Gratuidad.

¿Es necesario postular a la Beca BAES?

A la Beca BAES no es necesario postular y se renueva o asigna todos los años a los alumnos que cumplan los requisitos (haz clic aquí para conocerlos).

Si no recibiste el aporte, no podrás realizar una apelación, ya que este proceso no existe.

Shutterstock

Cabe destacar que el monto mínimo de compra es de $200 en supermercados, minimarkets y almacenes. Por otra parte, en casinos y restaurantes solo está permitido vender los menús aprobados a los precios establecidos.

¿Qué puedo comprar con la tarjeta Junaeb?

De acuerdo a lo anterior, la normativa señala que los beneficiarios pueden comprar productos alimenticios de consumo humano, aunque "con restricción de los productos que en su rotulado contengan 4 sellos (los que dicen 'alto en...')".

Al mismo tiempo, no está permitido comprar los siguientes productos:

Bebidas alcohólicas

Cigarrillos

Fármacos

Productos que no pertenezcan a la categoría Alimento

En caso de que estés impedido de comprar por el extravío de tu tarjeta, debes solicitar una nueva iniciando sesión con RUT y clave web en el siguiente enlace (pincha aquí).

En el sistema debes seleccionar "Mi tarjeta" y luego "Solicitar tarjeta". De esta forma, la tarjeta antigua quedará obsoleta.

Todo sobre Junaeb