Permiso de circulación: ¿Puedo pagarlo si tengo multas pendientes?

Ya comenzó marzo y con ello miles de automovilistas ya piensan en pagar el permiso de circulación 2024. Este trámite se tiene que hacer de forma obligatoria todos los años y su plazo máximo es hasta el 31 de este mes para la mayoría de los vehículos.

Para poder pagar el permiso de circulación se exigen una serie de requisitos obligatorios, de lo contrario no podrás realizar el trámite. En ese contexto, muchos se preguntan si se deben tener al día todas las multas o si no es necesario.

¿Puedo pagar el permiso de circulación si tengo multas sin pagar?

No, no se puede pagar el permiso de circulación si tienes multas registradas en el Ministerio de Transportes. Por lo tanto, es obligatorio no tener ninguna infracción de tránsito para así poder cancelar el permiso.

¿Cómo saber si mi auto tiene multas de tránsito?

Para poder revisar de forma gratuita si tienes multas de tránsito en tu vehículo debes ingresar al portal online del Registro Civil y colocar tu número de patente (los motociclistas deben anteponer un 0).

Inmediatamente, verás si puedes pagar el permiso de circulación 2024, de acuerdo a la información actualizada al 30 de noviembre de 2023.

A la vez, puedes obtener un certificado de multas del Registro Civil, por el que debes pagar ingresando a este sitio y siguiendo estos pasos:

Escoge la opción “Vehículos”. Pulsa en “Certificado Vehículos de Multas”. Coloca la patente del vehículo y pulsa en “agregar al carro”. Escribe tu correo electrónico dos veces. Puedes seleccionar la opción de si quieres apostillar o no. Tendrás que pagar un monto de $1.310 en la Tesorería de la República o en Servipag, en este último te cobran adicional $259. Una vez que pagues obtendrás el certificado en tu mail.

¿Cómo y dónde pagar las multas de tránsito?

Si tienes multas de tránsito deberás pagar las multas en la Tesorería Municipal de la comuna en la que te sacaron el parte.

Varios municipios tienen habilitado el pago online de estas multas, aunque muchos otros solo aceptan el pago presencial en la propia municipalidad o en los Juzgados de Policía Local.

¿Dónde y cómo se debe pagar el permiso de circulación?

Puedes pagar el permiso de circulación en la comuna que tú desees, ya sea de forma presencial u online. Si quieres ver el precio antes de pagar, entra a este sitio (presiona aquí).

Para pagarlo presencialmente debes ir a la Dirección de Tránsito de la municipalidad o en los puntos habilitados en la vía pública de cada comuna.

Mientras que varias también aceptan pago online en su sitio web a través de tarjetas de débito o crédito. Incluso puedes pagar en dos cuotas: una en febrero o marzo y la segunda en agosto.

Por último, cabe destacar que junto al permiso de circulación se debe también pagar el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP), y dentro de las alternativas más económicas se encuentra el SOAP de Bomberos.

