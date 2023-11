Aguinaldo de Navidad: ¿Quiénes reciben pagos?

04 nov. 2023 - 15:00 hrs.

Tanto en Fiestas Patrias como en Navidad, las y los trabajadores, pueden recibir un aguinaldo, ya sea este un aporte monetario o una caja de mercadería.

A poco más de un mes de la Navidad, se espera que para esta tradicional festividad, se entregue aguinaldo.

Al igual que años anteriores, se espera que unos días antes del 25 de diciembre se entregue un aguinaldo en un monto de dinero o con productos que puedan ser útiles para esas fechas.

¿Quiénes reciben aguinaldo de Navidad?

Ya que no es obligación de los empleadores otorgar aguinaldo, es posible que no todos los trabajadores reciban esta ayuda.

Sin embargo, hay ciertos grupos que sí estarán recibiendo este beneficio. En esta ocasión, los pensionados y trabajadores del sector público, serán acreedores del aguinaldo navideño.

Además, también podrán cobrar aguinaldo, aquellos trabajadores del sector privado que tengan un acuerdo con sus respectivos empleadores.

¿Cuál es el monto del aguinaldo de Navidad 2023?

En el 2022, el monto base del aguinaldo de Navidad para pensionados fue de $25.150, mientras que para trabajadores del sector público fue de $63.062, para los que tenían una remuneración líquida igual o inferior a $842.592; y de $33.358 a aquellos cuya renta líquida superaba tal cantidad.

El monto base del aguinaldo de Navidad 2023 será de $26.734 por pensionado. Dicha cifra aumentará en $15.104 por cada persona que, al 30 de noviembre de 2023, el pensionado tenga acreditada.

El dinero del aguinaldo de Navidad no tiene descuentos y no se considera para el pago de impuestos ni de cotizaciones previsionales y/o de salud, por lo que no es tributable ni imponible.

