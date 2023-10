¿Cómo se debe limpiar la plancha de pelo?

19 oct. 2023 - 16:00 hrs.

Desde hace años que ya no es tan necesario ir a un salón de belleza para obtener un alisado, ya que las planchas de pelo democratizaron el acceso a esta técnica estética que utilizan principalmente las mujeres.

Sin embargo, lo que probablemente muchas personas desconozcan es el cómo se limpia este instrumento tecnológico, el que requiere una mantención óptima para que dé un buen tratamiento a nuestro cabello.

¿Qué pasa si no limpio la plancha?

Además del polvo que se puede acumular en los espacios en que la dejamos, la plancha de pelo también se ensucia al entrar en contacto con la cabellera, considerando los diversos productos que aplicamos en ella.

Desde el champú, acondicionador, máscaras, cremas y hasta protectores térmicos, todos estos artículos ensucian la placa cerámica de la plancha. En algunas ocasiones, dejan restos grasosos entre los que se adhieren pelusas o tierra, por ejemplo.

Toda esta suciedad no hace más que afectar la vida útil del dispositivo estético. Según consigna La Vanguardia, cuando la cerámica no se limpia oportunamente, "el calor no se transmite igual a tu pelo, corriendo el riesgo de que se queme".

La plancha "no alisará ni peinará tan bien como recién estrenada y, de hecho, es muy probable que te dé tirones, ya que el cabello se engancha a esa suciedad", señala un artículo del citado medio.

¿Cómo se limpia la plancha de pelo?

Para prevenir que no se estropee, la plancha de pelo debe limpiarse siguiendo estos pasos:

Debe estar desenchufada y con su placa cerámica fría. Moja un pedazo de algodón en agua tibia, estrújalo para quitarle el exceso de humedad y pásalo con delicadeza por la placa de tu plancha. Procura que no queden restos de agua en la parte cerámica, así evitarás posibles oxidaciones o filtraciones hacia el sistema eléctrico del dispositivo. Si hay manchas o suciedad que no salen tan fácilmente, pásale otro algodón con alcohol. Para finalizar, pasa un paño suave o una toalla absorbente seca.

Recomendaciones para cuidar tu plancha de pelo

La idea es efectuar este proceso de limpieza periódicamente, según sea la intensidad de su uso: mientras más la ocupes, mayores cuidados debes darle.

También puedes seguir otras sencillas recomendaciones, como no usar la plancha con el pelo húmedo o con cremas que aún no se absorben. A la hora de planchar tu pelo, procura que las placas no choquen entre sí para evitar que la cerámica se raye.

Por último, cuando dejes de utilizarla, no enrolles el cable alrededor de la plancha, dado que puede estropearse por el calor o la tensión. El mejor sitio en el que puedes guardarla es en la caja que la contenía, dejándola idealmente en un lugar libre de polvo.

