Cyber Monday 2023: ¿A qué hora termina?

04 oct. 2023 - 10:00 hrs.

A las 00:00 horas de este lunes 2 de octubre se dio por iniciada una nueva versión del Cyber Monday, el evento de compras online donde las marcas adheridas ofrecen una serie de descuentos a los consumidores.

Son distintos los comercios de las más diversas categorías que, por un lapso limitado, tienen sus productos seleccionados con descuentos.

Eso sí, el llamado es a siempre estar atento para no caer en lo que podría ser una falsa oferta o no ingresar a un sitio web que pretenda ser uno original, cuando en verdad no lo es y tiene el objetivo de robar datos o estafar.

¿Hasta cuándo dura el Cyber Monday 2023?

Así, si tienes pensado aprovechar las ofertas disponibles del Cyber Monday, el consejo es que vayas viendo desde ya qué es lo que necesitas. Esto, porque los descuentos estarán disponibles de manera oficial hasta las 23:59 horas de este miércoles 4 de octubre.

En todo caso, son muchas las marcas que suelen extender sus precios de oferta, pero esto lo hacen de manera paralela y extraoficial al evento liderado por la Cámara de Comercio de Santiago.

Para conocer todas las marcas que participan en el Cyber Monday 2023, puedes ingresar en el siguiente enlace.

