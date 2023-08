Cambio de Hora: Conoce el día en que se volverá al horario de verano

26 ag. 2023 - 12:00 hrs.

Más allá de la celebración de Fiestas Patrias, septiembre se caracteriza también por ser el mes en que termina el invierno y comienza la primavera, lo que, a su vez, ocurre junto al cambio de hora.

En esta ocasión, se deberán adelantar los relojes en una hora, es decir, cuando sean las 23:59, pasarán a marcar una hora más.

¿Cuándo se debe modificar el reloj?

Según lo estipulado por las autoridades, el cambio de hora más próximo será en septiembre, específicamente el sábado 2.

No obstante, el cambio de hora no regirá para todo el territorio nacional. Esto debido a que en la región de Magallanes y la Antártica Chilena no existirán modificaciones, manteniéndose la hora que actualmente se maneja en esa zona.

¿Está confirmado el cambio de hora?

Si bien existe un decreto que formaliza la medida, no es seguro decir que el cambio de hora está confirmado. ¿Por qué? Desde que asumió la Presidencia, el actual Gobierno está analizando los atrasos y adelantos de hora, en vista de los perjuicios que puede ocasionar en la salud de la población.

De hecho, el pasado 30 de marzo —siete meses después de la publicación del decreto 224—, en la antesala del inicio del horario de invierno, el Gobierno informó en su sitio web que el Ministerio de Energía realizó un proceso de consulta a diversas instituciones públicas para establecer las modificaciones a la hora oficial hasta el primer sábado de abril de 2026.

Es decir, el mencionado decreto duraría hasta el primer semestre de 2026. Sin embargo, “si fuera necesario, los ministerios del Interior y de Energía están disponibles a evaluar una eventual modificación para el periodo comprendido entre septiembre de 2023 y abril de 2024”.

Por lo tanto, está la probabilidad de que el cambio calendarizado para el sábado 2 de septiembre sea ratificado o descartado por las autoridades.

