Bonos para adultos mayores en abril: Revisa los pagos que recibe la tercera edad durante este mes

El Estado año a año se encarga de otorgar ayudas económicas a diversos grupos de la población como, por ejemplo, madres, estudiantes, trabajadores y adultos mayores, entre otros.

Respecto a la tercera edad, pueden recibir estos beneficios, independiente de si están trabajando o si ya están pensionados, aunque es necesario tener en cuenta que muchas veces deben cumplir con ciertos requisitos.

Las personas que, efectivamente, cumplan con las condiciones que estos aportes solicitan, podrán obtener sus pagos durante el mes de abril.

Bonos para adultos mayores en abril

Pensión Garantizada Universal (PGU)

La Pensión Garantizada Universal (PGU) es un beneficio dirigido a los adultos mayores de 65 años o más y que entrega un monto que asciende a un máximo de $206.173.

A partir del 1 de abril de este año, se modificó uno de los requisitos para optar a esta ayuda económica, el cual tiene que ver con la focalización.

Ahora, para optar al aporte, el potencial beneficiario no deberá integrar un grupo familiar perteneciente al 10% más rico de la población total del país, no como antes, cuando se exigía no estar dentro del 10% de mayores ingresos de su rango etario sobre los 65 años.

Para consultar si eres beneficiario en abril, debes ingresar tu RUT y fecha de nacimiento en el siguiente enlace (pincha aquí).

Bono por Hijo

El Bono por Hijo es un beneficio exclusivo para mujeres que son madres, ya sean biológicas o adoptivas. El pago no se hace efectivo al momento del nacimiento del hijo, sino una vez que la mujer cumple 65 años y se pensiona.

En cuanto al monto a recibir, este comienza a generar rentabilidad desde la fecha de nacimiento del hijo, y equivale al 10% de 18 ingresos mínimos mensuales.

Bono Bodas de Oro

El Bono Bodas de Oro es un aporte que va destinado a las parejas que cumplan 50 años de matrimonio. En caso de ser beneficiarios, se entregará un monto de $403.874, aunque en partes iguales de $201.937 por cada cónyuge.

La ayuda económica contempla una serie de requisitos y se puede solicitar en un plazo de un año desde que la pareja cumple 50 años de matrimonio.

Por último, puede ser solicitado, tanto de manera presencial y online en ChileAtiende (haz clic aquí).

Bono de Reconocimiento

Los trabajadores que se cambiaron del antiguo sistema de pensiones al actual, podrán optar al llamado Bono de Reconocimiento.

El bono se agrega a la cuenta de capitalización individual, con el fin de sumar ese monto a los ahorros que ya están acumulados dentro de la pensión del beneficiario.

Los requisitos para acceder al beneficio son los siguientes:

Tener al menos 12 cotizaciones mensuales en alguna ex Caja de Previsión, entre el 1 de noviembre de 1975 y el 31 de octubre de 1980.

Si no lo cumple, debe registrar, a lo menos, una cotización en alguna ex Caja de Previsión, entre el 1 de julio de 1979 y el mes anterior a la fecha de afiliación al sistema de AFP.

