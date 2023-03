Bonos para estudiantes en marzo: Conoce los beneficios para escolares y universitarios

09 mar. 2023 - 06:00 hrs.

Esta jornada se vivió el esperado "súper lunes", que significó que aumentara el flujo en el transporte público debido a la gran cantidad de personas que salieron de sus hogares desde temprano hacia distintos puntos de la capital.

Entre los transeúntes que se desplazaron por diferentes comunas, se encontraban trabajadores y estudiantes. En este último grupo, por ejemplo, hay jóvenes que recién este año iniciaron su etapa escolar o universitaria.

Cabe mencionar que para cierto grupo de estudiantes existe la opción de acceder a diversos beneficios, los que permitirán poder solventar algunos gastos. Estas ayudas económicas están disponibles todos los años, aunque para acceder a la mayoría ellas hay que tener en cuenta algunos requisitos.

¿Cuáles son los beneficios para los estudiantes?

Con la llegada del mes de marzo, los alumnos de nuestro país pueden optar a los siguientes aportes:

Becas Junaeb

Los estudiantes del país pueden optar a las Becas Junaeb, que están destinadas a alumnos de educación básica, media y superior.

La postulación anual a las becas y residencias Junaeb terminó el 27 de enero de este año, aunque parte de estas ayudas económicas comienzan a regir a partir del mes de marzo.

Las becas para cada etapa escolar son las siguientes:

Educación básica

Beca Indígena (BI)

Programa Residencia Familiar Estudiantil (PRFE)

Programa Hogares Estudiantiles Junaeb (HEJ)

Educación media

Beca Polimetales (BPOL)

Beca Práctica Técnico Profesional (BPTP)

Beca Indígena (BI)

Beca de Apoyo a la Retención Escolar (BARE)

Beca de Integración Territorial (BIT)

Beca Presidente de la República (BPR)

Programa Residencia Familiar Estudiantil (PRFE)

Programa Hogares Estudiantiles Junaeb (HEJ)

Educación superior

Beca Presidente de la República (BPR)

Beca de Alimentación para la Educación Superior (BAES)

Beca Polimetales (BPOL)

Beca Vocación de Profesor (BVP)

Beca de Integración Territorial (BIT)

Beca Residencia Indígena (BRI)

Beca Indígena (BI)

Beca Aysén (BA)

Beca Patagonia Aysén (BPA)

Beca Magallanes y Antártica Chilena (BMA)

Beca de Mantención Educación Superior (BMES)

Beca Universidad del Mar (BUMAR)

Programa Hogares Insulares

Programa Residencia Familiar Estudiantil (PRFE)

Beca Residencia Insular (BRINS)

Bono Graduación de Enseñanza Media

El Bono Graduación de Enseñanza Media es un beneficio no postulable, el cual está dirigido a jóvenes de 24 años o más que obtengan su licencia de enseñanza media en una institución reconocida por el Ministerio de Educación (Mineduc).

Este beneficio implica un pago de $67.304 en una sola cuota al integrante de la familia que obtiene este logro.

En este caso, la entrega del monto se realiza a través de la Cuenta Rut del BancoEstado. No obstante, para las personas que no tengan una, el Ministerio de Desarrollo Social se encargará de abrirla, lo que no tendrá ningún costo para el usuario.

Bono por Logro Escolar

El Bono por Logro Escolar es una ayuda económica destinada a familias que tengan entre sus integrantes a estudiantes cursando entre quinto básico y cuarto medio, que pertenezcan al 30% más vulnerable de la población y estén dentro del 30% de mejor rendimiento académico de su promoción.

Este aporte cuenta con dos tramos:

Tramo 1: Bono de $67.944 para alumnos que según ranking de notas, se encuentran dentro del 15% de los estudiantes con mejor rendimiento.

para alumnos que según ranking de notas, se encuentran dentro del 15% de los estudiantes con mejor rendimiento. Tramo 2: Bono de $40.768 para alumnos que según ranking de notas, se encuentren entre el 15% y 30% inclusive de mejor rendimiento.

Bono por Asistencia Escolar

El Bono por Asistencia Escolar es un beneficio no postulable de $11.000 mensual por niño o niña y se otorga a las familias usuarias del Subsistema de Seguridades y Oportunidades.

El aporte está destinado a las familias cuyos hijos entre 6 y 18 años, de enseñanza básica o media, cumplan una asistencia escolar mensual mayor o igual a 85%, y que se encuentren estudiando una institución educacional reconocida por el Estado.

Beca BAES

La Beca de Alimentación para la Educación Superior (BAES) se encuentra dentro de las Becas Junaeb y consiste en un aporte económico que se otorga mensualmente a través de una tarjeta, que puede ser utilizada en distintos comercios.

Al igual que en el resto de los beneficios, el alumno o alumna debe cumplir con una serie de condiciones para optar a este apoyo complementario, el cual entregará $40.000 mensuales entre marzo y junio de este año, y de $42.000 desde julio.

Gratuidad

La gratuidad es una de las ayudas económicas más importantes que entrega el Estado, puesto que cubre la matrícula y arancel en distintos centros de educación superior, lo que significa que el alumno no deberá pagar durante esta etapa, aunque sí deberá concentrarse en cumplir ciertos requisitos académicos para mantenerla.

Los estudiantes que postularon entre octubre y noviembre del 2022 a la gratuidad, podrán saber si la obtuvieron a partir de este jueves 9 de marzo desde las 14:00 horas en el siguiente enlace (pincha aquí).

Por otra parte, quienes requieran realizar una apelación, el proceso estará disponible desde esa misma jornada hasta el 24 de marzo.

