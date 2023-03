Bono Marzo: ¿Quiénes podrían cobrar la segunda cuota si se aprueba?

05 mar. 2023 - 08:00 hrs.

El Aporte Familiar Permanente, también conocido como ex Bono Marzo, es un beneficio dirigido a las familias de menores ingresos y contempla la entrega de un monto de $59.452, por carga u hogar, a quienes cumplan con los requisitos.

Sin embargo, uno de los anuncios que realizó el Gobierno sobre este beneficio fue que para este año exista una segunda cuota que se entregaría de manera excepcional a ciertos beneficiarios, siempre y cuando esta sea aprobada en el Congreso.

En caso de aprobarse, ¿quiénes podrían cobrar la segunda cuota?

En caso de ser aprobada en el Congreso, y posteriormente promulgada, las personas que recibirían la segunda cuota (equivalente a $59.452) del Bono Marzo, serían las mismas personas que cumplieron los requisitos para recibir la primera.

Son tres tipos de familias las que ya se encuentran recibiendo la primera cuota o lo harán muy pronto, y corresponden a las que, al 31 de diciembre de 2022, hayan recibido alguna de las siguientes ayudas sociales:

Subsidio Familiar (el pago del bono es por carga familiar).

(el pago del bono es por carga familiar). Asignación Familiar o Asignación Maternal (también es por carga familiar).

o (también es por carga familiar). Participen en los programas "Seguridades y Oportunidades" o "Chile Solidario" (el pago del bono es por familia, no por carga familiar).

¿Dónde puedo revisar si soy beneficiario?

Si una persona desea saber si es beneficiaria de esta ayuda económica, debe hacer clic en el siguiente enlace, en el cual se desplegará un recuadro.

En ese momento, el sistema pedirá ingresar con el RUT y la fecha de nacimiento. Una vez que el usuario rellenó los campos, deberá presionar en “Consultar”.

A partir de ese instante, se informará si es beneficiario del ex Bono Marzo. En caso de no serlo, el sistema indicará que no figura ni en la primera ni segunda nómina, aunque podrá consultar cuando se publique el tercer listado, lo que ocurrirá el próximo 15 de marzo.

Sin embargo, si la persona cree haber sido beneficiaria y no aparece en la nómina, puede ingresar un reclamo allí mismo, haciendo clic en el recuadro rojo que dice “Reclamos”.

