Muchas vencen en 2023: ¿Cuál es el plazo para renovar mi licencia de conducir?

10 feb. 2023 - 07:00 hrs.

La pandemia del coronavirus y las restricciones que conllevó para la movilidad de las personas provocó que muchos aplazaran la realización de trámites, tales como la renovación de la licencia de conducir, el documento que permite la conducción de vehículos en Chile.

Si bien las municipalidades retomaron desde hace meses sus funciones para renovar este importante carnet, aún hay automovilistas que no han efectuado el respectivo proceso. Por lo mismo, el llamado es no dejarlo para última hora y así no colapsar las oficinas municipales.

¿Hasta cuándo está vigente mi licencia de conducir vencida?

La Ley 21.428, promulgada por el exPresidente Sebastián Piñera y publicada en el Diario Oficial en marzo de 2022, establece una prórroga de todas las licencias de conducir que vencieron en 2020, 2021 y 2022.

Esa extensión se prolonga hasta 2023, específicamente hasta el día y mes en que vencía originalmente. Por ejemplo, si una licencia de conducir venció el 10 de febrero de 2020, 2021 o 2022, permanecerá vigente hasta el 10 de febrero de 2023.

Por lo tanto, se recomienda revisar la fecha de caducidad de la licencia, la que aparece expresada en el mismo documento, y acudir hasta la Dirección de Tránsito de la respectiva municipalidad para renovarla.

¿Cómo puedo renovar mi licencia de conducir?

Las personas que tengan su licencia de conducir vencida o que vaya a vencer este año, pueden renovar el documento dirigiéndose a la Dirección de Tránsito de su respectiva municipalidad, donde deben:

Llevar la licencia de conducir anterior.

Presentar su cédula de identidad.

Rendir exámenes de reflejo y vista.

Rendir el examen teórico (si la licencia es profesional).

