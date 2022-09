Aguinaldo de Fiestas Patrias: ¿Qué pensionados podrían recibir un pago adicional?

11 sept. 2022 - 08:00 hrs.

El Instituto de Previsión Social (IPS) comenzó a entregar el aguinaldo de Fiestas Patrias 2022 para pensionados desde el 1 de septiembre.

El aguinaldo se otorga de manera automática junto al pago de la pensión de septiembre, por lo que las y los pensionados no deben realizar ningún trámite para recibirlo. Además, este dinero no es tributable ni imponible, por lo que no está afecto a ningún tipo de descuentos.

Este año, el monto del aguinaldo de los pensionados asciende a $21.882. Sin embargo, hay algunos jubilados que recibirán un pago adicional.

¿Quiénes reciben un pago adicional?

El aguinaldo lo reciben las y los pensionados que, al 31 de agosto de 2022, sean:

Pensionados o pensionadas del Instituto de Previsión Social (IPS) que tengan una Pensión Garantizada Universal (PGU) o una Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI).

Pensionados o pensionadas del Instituto de Seguridad Laboral (ISL).

Pensionados o pensionadas de las leyes de Exonerados Políticos, Ley Nº 19.234.

Pensionados o pensionadas de las Mutualidades de Empleadores de la Ley Nº 16.744.

Pensionados o pensionadas de las ex cajas de previsión y ex Servicio de Seguro Social (INP, actualmente IPS).

Pensionados o pensionadas de reparación: Ley Nº 19.123 (Rettig) y Ley Nº 19.992 (Valech).

Pensionados o pensionadas de AFP o compañías de seguro que, al 31 de agosto de 2022, además reciben el beneficio de PGU, el Aporte Previsional Solidario (de Vejez o de Invalidez) o pensiones mínimas con Garantía Estatal.

Beneficiarios y beneficiarias del Subsidio de Discapacidad.

Los que recibirán un pago adicional serán los jubilados que tengan carga familiar. El monto en $11.226 por cada persona que tenga acreditada como carga, al 31 de agosto de 2022.

¿Cuál es la fecha de pago?

Como el monto del aguinaldo de Fiestas Patrias se entrega junto con la pensión de septiembre, los beneficiarios del IPS pueden ingresar a un sitio web habilitado por ChileAtiende (ingrese aquí), para saber el día y la forma en que se pagarán ambos.

Al ingresar al enlace, el usuario debe escribir su RUT y luego hacer clic en "consultar", para conocer cuándo recibirá su aporte.

