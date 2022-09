¿Cuándo se deben entregar las excusas por no votar en el Plebiscito 2022?

02 sept. 2022 - 16:00 hrs.

Este domingo 4 de septiembre se realizará el Plebiscito de Salida, instancia en que las y los electores deberán aprobar o rechazar la propuesta de una Nueva Constitución para Chile.

Una de las características principales de estas elecciones es que el voto es obligatorio para todas las personas que tengan domicilio electoral en Chile, y en caso de no acudir a votar, los electores se exponen a una multa a beneficio municipal de 0,5 a 3 Unidades Tributarias Mensuales (desde $30 mil a $180 mil aproximadamente).

Pese a la obligatoriedad del voto, hay personas que podrán presentar excusas para evitar ser multados.

¿Cuáles son las excusas para no votar en el Plebiscito 2022?

La normativa electoral vigente no establece un periodo de excusas antes del Plebiscito. Sin embargo, no habrá multas para quienes no vayan a votar por alguna de las siguientes razones:

Enfermedad.

Ausencia del país.

Encontrarse el día del Plebiscito en un lugar situado a más de 200 kilómetros de aquel en el que se encuentra registrado su domicilio electoral.

Por otro impedimento grave, debidamente comprobado ante el juez competente, quien revisará la prueba de acuerdo con las reglas de la sana crítica.

¿Cuándo se deben entregar las excusas por no votar en el Plebiscito?

Las personas que no acudan a votar el 4 de septiembre, serán citadas posteriormente por el Juez de Policía Local. Al acudir a la citación, podrán justificar su inasistencia con documentos que acrediten la causa por la que no pudo sufragar, entre ellos certificados médicos, pasajes, pasaporte, constancias, y más.

Los electores que no vayan a votar por estar a más de 200 kilómetros de su domicilio electoral, deberán excusarse al ser citados por el Juez de Policía Local con un documento clave: la constancia ante Carabineros efectuada el mismo 4 de septiembre, que indicará el lugar donde se encontraba ese día.

En detalle, quienes estén a más de 200 kilómetros de su lugar de votación deben seguir las siguientes instrucciones:

El 4 de septiembre deben acudir a una unidad de Carabineros de Chile (comisaría, tenencia o retén) y dejar una constancia de que se encuentra a más de 200 kilómetros de su domicilio electoral. Este trámite no se puede realizar de forma virtual.

Guardar el comprobante de la constancia.

Cuando reciba la citación del Juzgado de Policía Local, la persona debe ir a excusarse ante el juez con su comprobante de la constancia realizada el 4 de septiembre.

