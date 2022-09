Fin de la homologación de vacunas: ¿Qué se necesita para entrar a Chile?

01 sept. 2022 - 16:00 hrs.

Desde este jueves 1 de septiembre entra en vigencia una actualización en el ingreso de turistas extranjeros a Chile, pues se elimina la homologación de las vacunas contra el coronavirus que debían realizar previamente para entrar a territorio nacional.

Si bien ahora el trámite será expedito y no tomará días, como ocurría antes, igualmente se deben cumplir algunas condiciones para que la entrada al país sea autorizada. Requisitos que también aplicarán para quienes no están vacunados, los que deberán demostrar que no están contagiados con el Covid-19.

¿Cuáles son los nuevos requisitos para entrar a Chile?

A partir de septiembre, los extranjeros no residentes en Chile que sean mayores de 18 años de edad deberán presentar, inmediatamente a su llegada a suelo chileno, su certificado de vacunación contra el coronavirus emitido en su país y su respectivo documento de identidad (como la cédula, por ejemplo).

La subsecretaria de Turismo, Verónica Kunze, explica que "lo que se va a pedir es que lleguen con el esquema de vacunación completo del país de origen", exigiendo el máximo de dosis que se han entregado en cada país —considerando que cada nación tiene distintos esquemas de vacunación.

En ese sentido, los turistas extranjeros que están atrasados con su respectiva dosis no podrán ingresar a Chile. En cambio, si están al día, pero aún no les corresponde recibir la siguiente inoculación, igualmente podrán entrar.

Con respecto a los no vacunados contra el coronavirus, las nuevas medidas exigen que tendrán que presentar un test PCR negativo, realizado hace no más de 48 horas previo al embarque.

¿Seguirá el formulario C19?

Junto con la eliminación del proceso de homologación, también se suprimió la declaración jurada del formulario C19: "El Ministerio de Salud, junto a la Policía de Investigaciones (PDI), ha estado trabajando para hacer esa trazabilidad sin que los pasajeros llenen la información en esta plataforma", refiriéndose al sitio web del formulario, dice la subsecretaria.

Lo que sí continuará son las tomas aleatorias de test PCR en el Aeropuerto de Santiago: "Hicimos una nueva proyección de la llegada de turistas extranjeros. Este año van a llegar cerca de 1,9 millones de personas. Esto es más de lo que teníamos proyectado antes del término de la homologación. El impacto de eliminarla significa 700.000 turistas más", concluyó la autoridad.

