Año escolar 2022: ¿Hay vacaciones en septiembre según el Mineduc?

Una vez que inicia el segundo semestre escolar, seguramente varios estudiantes han escuchado de parte de sus profesores que este periodo suele ser más corto que el primero, a raíz de las festividades que hay a nivel nacional o institucional (aniversario del establecimiento, por ejemplo), las que implican unos días de descanso.

Ejemplo de lo anterior son las celebraciones de Fiestas Patrias 2022, las que luego de aprobarse el feriado del 16 de septiembre, se prolongarán por cuatro días (desde el 16 al 19 de septiembre).

Estos días podrían entenderse como vacaciones, algo que también lo tiene considerado el Ministerio de Educación, específicamente en su calendario escolar 2022.

¿Hay vacaciones escolares en septiembre?

Según explicó el Mineduc a Meganoticias.cl, el año escolar 2022 no considera vacaciones escolares en septiembre de manera formal. Sin embargo, esto no significa que los establecimientos no puedan solicitar un descanso para sus alumnos y alumnas.

La entidad señaló que "habitualmente, los establecimientos se programan para darlas, con recuperación de clases. Para ello, deben pedir a la respectiva Seremi (de Educación) la autorización para cambiar el calendario escolar, lo que se hace a comienzos de año".

Si bien esta posibilidad aplica para colegios, liceos o institutos con modalidad semestral y trimestral, las vacaciones regulares para estos recintos son en tiempos diferentes: "Los trimestrales tienen vacaciones definidas por el calendario escolar de las Seremi; los semestrales, a mitad de año", detallaron desde el Mineduc.

"Pero los semestrales igual podrían pedir unos días de vacaciones en septiembre, con recuperación, pero lo tienen que hacer a inicios de año", concluyeron.

¿Qué calendario escolar definieron las Seremi para septiembre?

A continuación, se muestra el calendario escolar para septiembre que definieron las Seremi para los respectivos establecimientos educacionales de sus regiones, considerando si tendrán o no vacaciones:

Región de Arica y Parinacota:

No considera vacaciones en septiembre para semestrales ni trimestrales.

Región de Tarapacá

No considera vacaciones en septiembre para semestrales ni trimestrales.

Región de Antofagasta

En caso de tomar vacaciones por Fiestas Patrias, estas se realizarán desde el martes 20 al viernes 23 de septiembre, lo que será comunicado oportunamente por los propios establecimientos.

Región de Atacama

Establecimientos semestrales no consideran vacaciones en septiembre.

Establecimientos trimestrales sí: desde el 19 al 23 de septiembre.

Región de Coquimbo

Establecimientos semestrales no consideran vacaciones en septiembre.

Establecimientos trimestrales sí: desde el 12 al 16 de septiembre.

Región de Valparaíso

No considera vacaciones en septiembre para semestrales ni trimestrales.

Región Metropolitana

No considera vacaciones en septiembre para semestrales ni trimestrales.

Región de O'Higgins

Establecimientos semestrales no consideran vacaciones en septiembre.

Establecimientos trimestrales sí: desde el 20 al 23 de septiembre.

Región del Maule

No considera vacaciones en septiembre para semestrales ni trimestrales.

Región del Ñuble

Establecimientos semestrales no consideran vacaciones en septiembre.

Establecimientos trimestrales sí: desde el 12 al 16 de septiembre.

Región del Biobío

Establecimientos semestrales y trimestrales: desde el 20 al 23 de septiembre.

Región de La Araucanía

Establecimientos semestrales no consideran vacaciones en septiembre.

Establecimientos trimestrales sí: desde el 5 al 9 de septiembre.

Región de Los Ríos

No considera vacaciones en septiembre para semestrales ni trimestrales.

Región de Los Lagos

Establecimientos semestrales no consideran vacaciones en septiembre.

Establecimientos trimestrales sí: desde el 12 al 16 de septiembre.

Región de Aysén

No considera vacaciones en septiembre para semestrales ni trimestrales.

Región de Magallanes

No considera vacaciones en septiembre para semestrales ni trimestrales.

