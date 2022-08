Cómo será el voto del Plebiscito 2022

22 ag. 2022 - 10:52 hrs.

El lunes 4 de julio la Convención Constitucional hizo entrega del texto final de la propuesta de una Nueva Constitución para la República de Chile. El texto se someterá a votación en el Plebiscito Constitucional de Salida, en el cual las y los chilenos deberán aprobar o rechazar la propuesta.

Este domingo, el Servel dio a conocer cómo será el voto para el Plebiscito 2022. La papeleta tendrá la siguiente pregunta: "¿Aprueba usted el texto de Nueva Constitución propuesto por la Convención Constitucional?", para luego entregar las dos opciones: Apruebo o Rechazo.

¿Cuándo es el plebiscito de salida?

El Plebiscito de salida se realizará el día domingo 4 de septiembre de 2022.

¿Cuáles son los horarios de votación?

El domingo 4 de septiembre, las mesas receptoras de sufragios comenzarán a funcionar a las 08:00 y cerrarán a las 18:00 horas, siempre y cuando no haya ningún elector esperando sufragar.

¿Qué documentos debo llevar para votar?

En el Plebiscito solo se podrá votar presentando la cédula de identidad o pasaporte. Estos documentos pueden estar vencidos desde el 1 de octubre de 2019.

Para sufragar no será válido el comprobante de cédula de identidad en trámite, la licencia de conducir ni otras credenciales o documentos.

¿Es obligatorio votar?

Sí. En el Plebiscito el voto es obligatorio para quienes tengan inscrito su domicilio electoral en Chile, pero voluntario para quienes lo tengan en el extranjero.

¿Qué pasa si no voto?

Las personas con domicilio electoral en Chile que no acudan a votar, se expondrán a una multa de hasta 3 UTM ($174.744).

¿Puedo excusarme de no ir a votar?

La normativa electoral vigente no establece un periodo de excusas antes del Plebiscito Constitucional de Salida. Sin embargo, no habrá multas para quienes no vayan a votar por alguna de las siguientes razones:

Enfermedad.

Ausencia del país.

Encontrarse el día del plebiscito en un lugar situado a más de 200 kilómetros de aquel en el que se encuentra registrado su domicilio electoral.

Por otro impedimento grave, debidamente comprobado ante el juez competente, quien revisará la prueba de acuerdo con las reglas de la sana crítica.

Quienes no cumplan con la obligación de votar deberán acreditar su inasistencia ante el Juzgado de Policía Local cuando sea notificado con posterioridad al plebiscito. La notificación llegará al domicilio electoral registrado.

¿Dónde puedo leer la propuesta de Constitución?

La propuesta de una Nueva Constitución redactada por la Convención Constitucional se puede descargar desde nuestro sitio web meganoticias.cl/nueva-constitucion/ o escucharla en formato de audiolibro.

¿Qué pasa si gana el rechazo?

Si en el Plebiscito gana la opción "Apruebo", el Presidente de la República, Gabriel Boric, deberá convocar al Congreso pleno para que, en un acto público y solemne, se promulgue y se jure la Nueva Constitución Política de la República.

Por el contrario, si gana el "Rechazo", continuará vigente la actual Constitución y se procederá a gestionar un nuevo proceso.

¿Cuándo se publica la nómina de vocales de mesa?

La lista definitiva de vocales de mesa y miembros de colegios escrutadores se publicó este sábado 20 de agosto en el sitio web www.servel.cl.

¿Dónde me toca votar?

Para este Plebiscito, y gracias a una modificación en la legislación electoral, se procuró asignar locales de votación cercanos a los domicilios de las personas.

Los nuevos locales y mesas de votación se conocieron el pasado 13 de agosto en el sitio www.servel.cl.

¿Puedo cambiar mi local de votación?

No. El periodo para cambiar el domicilio electoral finalizó el 1 de mayo y el trámite se podrá volver a realizar el próximo 1 de octubre de 2022, es decir, después del Plebiscito.

Todo sobre plebiscito 2022