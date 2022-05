Revierten cambios en postulaciones al Ingreso Mínimo Garantizado: Conoce quiénes deben solicitar el beneficio

18 may. 2022 - 13:00 hrs.

En medio de la discusión del proyecto que reajuste al salario mínimo en $380 mil desde mayo y $400 mil a partir de agosto, el Ministerio de Hacienda presentó una indicación que establece nuevos cambios en las postulaciones al subsidio de Ingreso Mínimo Garantizado (IMG).

Este beneficio está destinado a los trabajadores dependientes que pertenezcan al 90% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares (RSH) y tengan un sueldo bruto mensual inferior a $452.477, además de cumplir otras condiciones.

Su propósito es aumentar los ingresos de los empleados beneficiarios, de tal modo que se garantice un sueldo líquido de, al menos, $340.817.

Todo sobre Ingreso Mínimo Garantizado

¿Cuáles son los requisitos de postulación?

Las y los trabajadores que deseen postular a este beneficio, primero deben cumplir todos estos requisitos enumerados por el Ministerio de Desarrollo Social:

Ser trabajador dependiente.

Tener un contrato acogido al Código del Trabajo.

Tener un sueldo bruto mensual menor a $452.477.

Tener una jornada ordinaria superior a 30 horas y hasta 45 horas semanales.

Pertenecer a un hogar del 90% más vulnerable de la población, según el RSH.

¿Qué cambios anunció el Ministerio de Hacienda?

Hace pocas semanas, el Ministerio de Desarrollo Social informó que desde mayo son los empleadores los que tienen que postular a sus empleados a este subsidio, siempre que se cumplan los anteriores requisitos.

Se establece un plazo de los primeros 15 días para que las empresas realicen ese trámite. De no hacer la postulación, por ley debían avisarles obligatoriamente a sus trabajadores que no efectuaron el proceso para que ellos desarrollen la solicitud. El no aviso da paso a multas millonarias para el empleador.

Sin embargo, la indicación presentada por el Ministerio de Hacienda revierte esa situación, en caso de ser aprobada en el Congreso Nacional. En detalle, el documento señala que "se suprime el procedimiento de postulación a través del empleador. Se precisa que el trabajador deberá solicitar el beneficio en la plataforma que se disponga para ello".

¿Cuáles son los montos del Ingreso Mínimo Garantizado?

Quienes sean beneficiarios del IMG recibirán un monto que será acorde a su remuneración bruta imponible. Mientras mayor sea la remuneración, menor será la cantidad de dinero que reciba el trabajador por concepto del beneficio.

Para más detalles, revisa la siguiente tabla:

Todo sobre Beneficio Trabajador