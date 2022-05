Becas TIC 2022: ¿Quiénes reciben los computadores gratuitos de la Junaeb?

07 may. 2022 - 12:00 hrs.

La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) entregará las Becas TIC 2022, beneficio que otorga un computador portátil gratuito a los estudiantes de séptimo básico.

Además del notebook, los beneficiarios obtienen un plan de Internet por 12 meses, garantía del computador, software educativo y un software de seguimiento de uso y rastreo.

Años anteriores, los estudiantes podían elegir el color del notebook, sin embargo, debido a que la pandemia generó una escasez mundial de componentes para la fabricación de computadores, esto no será posible este año.

Todo sobre Beneficio Estudiante

¿A quiénes les corresponden los computadores?

La Junaeb informó que los computadores de las becas TIC 2022 los recibirán:

Todos los estudiantes de séptimo básico de establecimientos públicos.

Los alumnos de colegios particulares subvencionados también podrán recibir este beneficio, sin embargo, los requisitos específicos serán publicados próximamente.

En caso de que los requisitos para obtener las Becas TIC sean iguales a los de 2021, los alumnos de establecimientos particulares subvencionados deberían cumplir con lo siguiente:

Estar matriculado en 7° año de enseñanza básica regular, al mes de marzo de 2022, en algún establecimiento educacional del sistema subvencionado.

Para la preselección, el estudiante debe contar con tres indicadores: brecha digital (medida por la encuesta Casen 2017), vulnerabilidad (estar en el 40% del Registro Social de Hogares) y rendimiento escolar (determinado con el promedio de notas de 4° y 5° año básico).

La matrícula vigente en 6º básico 2021, debe haber sido en un establecimiento subvencionado.

No deben haber sido beneficiarios de las Becas TIC (programas "Yo Elijo mi PC" o "Me Conecto para Aprender") durante años anteriores.

¿Cómo puedo saber si soy beneficiario?

Los encargados de informar si un alumno recibirá el computador son los colegios, quienes accederán al listado completo de las y los estudiantes que obtendrán la Beca TIC durante el 2022.

Desde Junaeb detallaron que cada establecimiento educacional informará las fechas de entrega de los equipos.

Si un estudiante no aparece en la lista de seleccionados, es muy probable que no cumpla con uno o más criterios de selección. Cabe destacar que para el proceso 2022 de Becas TIC, no hay periodo de apelación.

Todo sobre Junaeb