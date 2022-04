Han subido su rentabilidad: ¿Cómo funciona un depósito a plazo?

07 abr. 2022 - 19:00 hrs.

En un año que ha estado marcado por el alza inflacionaria, surge interés por ahorrar e invertir.

Una de las alternativas para invertir sin riesgo de pérdida son los depósitos a plazo, que corresponden a sumas de dinero que se entregan a una institución financiera, con el propósito de generar intereses en un período de tiempo determinado.

En concreto, con un depósito a plazo, el dinero genera rentabilidad mientras está en el banco y las ganancias a recibir se conocen desde el momento en que se efectúa la inversión.

Cabe destacar que estos instrumentos de ahorro están regulados por normas dictadas por el Banco Central y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

¿Cómo funcionan los depósitos a plazo?

El director de Finanzas Corporativas de OpenBBK, Álvaro Acosta, explicó a Meganoticias.cl el funcionamiento de los depósitos a plazo.

"El invertir en depósitos a plazo es invertir en el instrumento de renta fija más seguro de los instrumentos financieros. Se trata de un contrato mutuo entre el inversionista y una institución financiera, por la cual esta última se obliga a pagar un determinado interés por el monto de dinero que invertirá su cliente", detalló Acosta.

El especialista también señaló que en un depósito a plazo, la tasa de interés de la inversión es fija y dependerá, principalmente, de tres variables:

De la tasa de política monetaria o TPM, mientras más alta, mejor será el interés del depósito .

. De la situación de liquidez de la institución financiera , es decir, si esta última tiene necesidad de la captación más que otros bancos.

, es decir, si esta última tiene necesidad de la captación más que otros bancos. De la última palabra comercial, es decir, de la tasa que puedan conseguir las personas de la institución financiera que están haciendo esta inversión.

¿Conviene invertir en un depósito a plazo?

El pasado 30 de marzo, el Banco Central resolvió incrementar la tasa de interés de política monetaria (TPM) en 150 puntos base, pasando del 5,5 al 7%, con el objetivo de controlar la inflación en Chile.

Considerando este escenario, el director de Finanzas Corporativas de OpenBBK explicó por qué podría ser una buena opción invertir en depósitos a plazo en este momento.

"Siempre que en un país la tasa de política monetaria haya aumentado, y más aún cuando se proyectan más subidas de tasas, es una muy buena opción invertir en depósitos a plazo, siempre pensando en que estos instrumentos invertidos en pesos al menos igualarán o sobrepasarán levemente el índice inflacionario”, detalló Acosta.

El ejecutivo también acotó que "hay que tener en claro que consiguiendo esta tasa de interés en pesos no se hace más que no generar pérdida de capital, porque nominalmente, no se está creciendo si se compara con el aumento de la inflación".

¿Cuáles son las debilidades de los depósitos a plazo?

En general, los depósitos a plazo son instrumentos para personas que recién entran al mundo de las inversiones o para perfiles que prefieren no correr ningún tipo de riesgo.

Dentro de las debilidades de este tipo de inversiones está:

El inversionista no puede obtener liquidez inmediata, ya que debe esperar al menos 30 o 35 días para que se cumpla el vencimiento del depósito a plazo y pueda retirar su dinero.

para que se cumpla el vencimiento del depósito a plazo y pueda retirar su dinero. Al ser una inversión con interés fijo, a pesar de que los mercados pudieran tener un alza en interés, la ganancia del depósito no se beneficiará de esa situación .

. En caso de retirar con urgencia el dinero sin que haya pasado el tiempo pactado, el banco podría rescatar los fondos antes del vencimiento, pero perdiendo todo el interés pactado o un porcentaje de capital.

