Propuesta de nuevo IFE: Estos serían los grupos beneficiados

El diputado Jaime Naranjo (PS) solicitó al Gobierno que considere la chance de establecer un nuevo IFE, cuyo beneficio —según sus palabras— debiese estar integrado en el paquete que anunciaría La Moneda en los próximos días.

La idea

"He sido partidario y se lo he hecho saber a las autoridades, de que no debiéramos descartar impulsar nuevamente el IFE. A lo mejor no hacer un IFE tan universal, como lo hubo el año anterior, pero sí uno mucho más focalizado y que pueda ir en ayuda de esas familias", sostuvo Naranjo.

El parlamentario oficialista también expuso que el Presidente Boric "plantea la mejora del salario mínimo, con un subsidio, por cierto, para las pequeñas empresas que no están en condiciones de poder pagar esta aumento del salario mínimo con la crisis que viven".

Las palabras del parlamentario llegan cuando el Gobierno está ad portas de anunciar el nuevo paquete de medidas económicas para ayudar a las familias a paliar los costos de la crisis del coronavirus.

¿Qué grupos serían beneficiados?

Naranjo siguió profundizando en su propuesta y dijo tener la impresión de que las ayudas pronto anunciadas no serían tan "amplias como uno esperaría, y ahí no descartaría plantearse el IFE como una posibilidad".

En ese punto, el congresista abordó quiénes serían los beneficiarios de una eventual reinstauración del IFE: "hay que entregarle un recurso importante de apoyo principalmente a los sectores productivos pequeños", añadió.

"También a sectores de clase media que necesitan enfrentar sus deudas hipotecarias, de salud; como también abordar la situación de mujeres que son jefas de hogar", añadió.

Según expresó el diputado socialista, la idea de su iniciativa es que "a este Gobierno del Presidente Boric no puede ocurrirle lo que le pasó al del Presidente Piñera, que llegó tarde y de manera insuficiente con las ayudas económicas (...) Este Gobierno no puede caer en el mismo error".

¿Qué ayudas propone el Gobierno ante el quinto retiro?

Asegurando que no buscan frenar la discusión del quinto retiro, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, presentó el 1 de abril un avance del paquete de ayudas económicas llamado "Plan de Recuperación Inclusiva".

Según comentó, el detalle cuantitativo y operativo de estas medidas será dado a conocer durante la semana del 4 de abril.

Los seis puntos centrales de las ayudas del Gobierno son los siguientes:

Reincorporación al trabajo remunerado.

Incremento de la inversión.

Apoyo a sectores rezagados en la recuperación.

Impulso a las Pymes.

Mejoramiento de ingresos y costo de vida.

Institucionalización de mecanismos de protección económica y social.

