Bono Marzo: ¿Quiénes reciben el pago directamente en la Cuenta RUT?

El Aporte Familiar Permanente, más conocido como ex Bono Marzo, es un beneficio económico que se entrega a las familias más vulnerables del país.

El aporte lo reciben las familias que hayan obtenido, al 31 de diciembre de 2021, beneficios como el Subsidio Familiar, Chile Solidario, el Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar), Asignación Familiar o Asignación Maternal.

El ex Bono Marzo se paga por una sola vez al año, pero los pagos se entregan en tres fechas diferentes según el grupo de beneficiarios al que corresponda el hogar, por lo que aún hay gente que está a la espera de recibir el aporte.

¿Quiénes reciben el pago directo en la Cuenta RUT?

Los beneficiarios del ex Bono Marzo que reciben el pago del beneficio directamente en su Cuenta RUT del Banco Estado son quienes:

Tienen una Cuenta RUT vigente y no son beneficiarios habituales del Instituto de Previsión Social (IPS).

Si el año pasado a la persona le depositaron el Bono Marzo en su Cuenta RUT y este año también le corresponde el pago del beneficio, el dinero se le depositará automáticamente en esa cuenta, siempre y cuando la mantenga vigente.

En el caso de las personas que reciben habitualmente (cada mes) beneficios del IPS y además califican para el pago del ex Bono Marzo, el beneficio se les pagará de la misma manera como reciben los aportes del IPS.

Por otra parte, quienes no sean beneficiarios habituales del IPS y no tengan una Cuenta RUT, obtendrán el ex Bono Marzo de manera presencial. Para conocer su fecha y lugar de pago, debe consultar en www.aportefamiliar.cl.

¿Qué monto recibirá mi familia?

Los montos del ex Bono Marzo 2022 son los siguientes:

Las familias que al 31 de diciembre de 2021 hayan recibido el Subsidio Familiar (SUF), la Asignación Familiar o Asignación Maternal, obtendrán $52.710 por cada carga familiar que haya dado derecho a algunos de los beneficios mencionados anteriormente.

Las familias que al 31 de diciembre de 2021 hayan sido usuarias de los subsistemas Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar) o Chile Solidario, obtendrán $52.710 por familia.

