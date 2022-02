Quinto retiro de 10%: ¿Cuándo comenzaría su discusión en el Congreso?

Los diputados Pamela Jiles y Félix González son los autores del proyecto de un quinto retiro de 10% de AFP, propuesta que no ha tenido el apoyo de parte de la oposición ni menos del oficialismo.

Sin ir más lejos, el futuro gobierno de Gabriel Boric se ha mostrado contrario a la idea de una nueva extracción de ahorros, lo que ha despertado las críticas de Jiles.

En tanto, la iniciativa aún no comienza su tramitación en el Congreso, y por el momento no ocurrirá hasta que finalice el receso legislativo.

¿Cuándo comenzaría su discusión en el Congreso?

Marzo podría ser el mes en el que comience la discusión del proyecto del quinto retiro, considerando que en ese mes finaliza el receso legislativo de febrero.

Además, se debe tener en cuenta que el 11 de marzo habrá un recambio de parlamentarios, ya que asumirán los nuevos diputados, diputadas y senadores elegidos en noviembre de 2021.

De ese modo, marzo podría ser clave para el comienzo de la tramitación de la iniciativa, dependiendo de cómo avance la negociación con las y los nuevos legisladores.

¿Qué opina el futuro gobierno de Gabriel Boric?

El presidente electo Gabriel Boric y sus futuros ministros han expresado en más de una oportunidad no estar a favor de nuevos retiros de fondos pensiones.

Boric ha declarado que durante su gestión hará lo posible para que "nunca más los trabajadores tengan que pagar con sus propios ahorros una crisis que es global", descartando posibles nuevos retiros del 10%, porque "no es una buena política".

El futuro ministro de Hacienda, Mario Marcel, reafirmó los dichos del magallánico, señalando que "nuestra prioridad no es liquidar los ahorros".

Izkia Siches, en tanto, a fines de enero señaló que "él (Presidente Boric) ha manifestado que "no puede salir del bolsillo de los trabajadores el responder a la crisis económica".

¿Qué ha dicho Pamela Jiles?

La diputada Pamela Jiles se ha mostrado crítica con aquellos que han rechazado un nuevo retiro de fondos, emplazando en más de una oportunidad al futuro gobierno de Gabriel Boric.

"Cuento con el apoyo del segmento más importante, que es la población, la ciudadanía, y eso mismo ha sucedido en todos los retiros anteriores", señaló Jiles al matinal Mucho Gusto recientemente.

En ese aspecto, aseguró que ha estado "conversando con todo el mundo, y creo poder afirmar que hoy no es tan real que no he tenido el apoyo de nadie".

"Importa un bledo, finalmente, lo que opine un Presidente o un ministro. Lo importante es que la gente se exprese", indicó, añadiendo que "efectivamente, hemos recibido el portazo del Presidente electo, pero yo creo que puede cambiar de opinión", añadió.

